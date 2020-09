Julia und Claudius Reckeweg sind in Velbert und Heiligenhaus keine Unbekannten. Unter dem Leit-Motto "Familienfotografie mit Herz" lichten sie seit einigen Jahren die Neugeborenen des Helios Klinikum Niederberg ab und bieten darüber hinaus Familien- und Babybauch-Shootings sowie mehr an.



Nun haben die beiden Heiligenhauser, die Eltern von drei Kindern sind, einen Laden in der Heiligenhauser City eröffnet. Seit Anfang September empfangen sie an der Hauptstraße 202 ihre Kunden und wagen damit zu unsicheren Corona-Zeiten einen mutigen Schritt.

Auch in den hellen, lichtdurchfluteten, gemütlich eingerichteten Räumlichkeiten im Heiligenhauser Stadtkern dreht es sich um Fotografie. "Allerdings nicht nur", so Julia Reckeweg. "Zwar ist das nach wie vor unser Hauptaufgabengebiet, aber mit unserem Lädchen haben wir unser Spektrum erweitert." So finden sich im vorderen Bereich des rund 80 Quadratmeter großen Ladenlokals ausgewählte Geschenk-Artikel für werdende und frischgebackene Eltern, ergänzt um Spielereien für Geschwisterchen und schöne Dinge des Alltags wie Handtaschen, Deko-Artikel, Kerzen und Tücher. "Alles liebevoll ausgewählte Kleinigkeiten, die uns selber gefallen!" Mit den Jahreszeiten und je nach Nachfrage würde sich immer wieder etwas verändern, versprechen die neuen Ladenbesitzer.

Foto-Studio hinter

der Schiebetür

Im hinteren Teil ihres Geschäftes - verborgen hinter einer großen, weißen Holz-Schiebetür - verbirgt sich ein Foto-Studio mit Scheinwerfern, Accessoires, Hintergründen und vielem mehr, was für schöne Fotos erforderlich ist. "Ob Bewerbungsfotos, Shootings für Frauen, Männer und Kinder oder lustige Bilder mit Freunden - hier rücken wir unsere Kunden in das passende Licht und setzen ihre Wünsche um", erläutert Claudius Reckeweg. Termine können im Vorfeld vereinbart werden, zudem besteht die Möglichkeit während der Öffnungszeiten spontan an der Hauptstraße 202 vorbei zu schauen.

"Wir möchten, dass sich unsere Kunden wohl fühlen", sagen die Ehe- und Geschäftspartner. Dafür sorgen sollen neben einer Sitzbank mit weichen Kissen und Barhockern vor dem Verkaufs-Tresen auch eine große Schaukel, die von der Decke hängt. "Ein Spaß für Groß und Klein sowie zusätzlich eine weitere Kulisse für schöne Bilder", so die Fotografin, die nun auch Workshops anbietet, um Interessierten in die Kunst der Fotografie einzuweisen. Termine dafür werden auf Nachfrage vereinbart, gleiches gilt für Baby-Parties, Junggesellinnen-Abschiede und mehr.

Zwei Mitarbeiter

für den Laden

Zwei Mitarbeiter - Charly Schmidt und Mathan Kesavan - unterstützen das Paar bei dieser neuen Aufgabe. Selbst die Renovierung haben Julia und Claudius selber in die Hand genommen und konnten dabei auf die Unterstützung von Freunden zählen. "Das war wohl nur wegen der Corona-Krise in diesem Umfang möglich." Nun gibt es eben nicht nur "Familienfotografie mit Herz", sondern auch einen "City-Shop mit Herz". "Es war und ist alles sehr aufregend und es gibt weiterhin viel zu tun. Über die positive Rückmeldung in den ersten Tagen freuen wir uns total und sind sehr dankbar!" Was dem Ehepaar dabei wichtig ist, zu betonen: Die Neugeborenen-Fotografie im Velberter Krankenhaus sowie die Wellcome-Shootings in der benachbarten Elternschule beeinflusst das nicht.

Wichtige Infos in Kürze