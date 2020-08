Es sind schon ‚besondere‘ Zeiten – auch für den neuen Ausbildungsjahrgang der Kreissparkasse Düsseldorf, der am Montag mit einer Einführungswoche in die Ausbildung startete. „Trotz – oder gerade wegen - Corona ist es uns wichtig, jungen Menschen eine Zukunft in einem attraktiven Beruf zu bieten“, sagt Christoph Wintgen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Düsseldorf. So habe man sich entschlossen, wie bereits im Vorjahr neun junge Menschen zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau auszubilden. „Vor Ihnen liegt eine spannende Zeit, die geprägt sein wird von vielen Begegnungen mit Menschen – angefangen natürlich mit unseren Mitarbeitenden, von denen Sie schon einige in der Einführungswoche kennenlernen, und dann mit unseren Kundinnen und Kunden“, so der Vorstandsvorsitzende.

In der kommenden Zeit lernen die drei jungen Damen sowie sechs jungen Herren alles, was sie für ihre Zukunft als Mitarbeitende der Kreissparkasse benötigen. Übrigens richtet sich die Ausbildungszeit nach einer neuen Ausbildungsordnung, die zum 1. August 2020 in Kraft getreten ist: „Gegenüber der Vorgängerversion wird in der neuen Ausbildungsordnung noch mehr Wert auf die Kundenorientierung gelegt; außerdem spielt die Digitalisierung eine immer bedeutendere Rolle“, berichtet Ulrike Willeken vom Ausbildungsteam der Kreissparkasse Düsseldorf. Der Einsatz von iPads gehört mittlerweile zum täglichen Werkzeug im Service der Kreissparkasse, zudem, so Ulrike Willeken, setzt der Berufsschulunterricht immer stärker auf dieses digitale Medium.

Vorrangig erfolgt die Ausbildung in den Filialen der Kreissparkasse - komplettiert durch Stationen in der Vermögensberatung, im Kreditbereich oder auch im ImmobilienService. Eine wertvolle Unterstützung für den Einsatz im Kundenverkehr erhalten die Azubis durch zahlreiche ausbildungsbegleitende Maßnahmen, wie beispielsweise kundenorientierte Seminare, praxisnahen internen Unterricht und Projektarbeiten.

Ab sofort werden die Nachwuchsbanker in den Filialen in Düsseldorf, Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath eingesetzt. Gleichzeitig hat bereits die Bewerbungsphase für das kommende Ausbildungsjahr 2021 begonnen. Auch dann sollen Nachwuchskräfte als Bankkaufleute sowie für ein Duales Studium an der FOM – Deutschlands größter privater Hochschule - eingestellt werden. Interessenten können sich unter www.kskd.de/karriere informieren sowie bewerben.