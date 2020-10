Am Mittwoch (30. September), wurde die Feuerwehr Hemer gegen 4 Uhr zu einem Brand an einem Gebäude an der Westendorfstraße in Hemer-Ihmert gerufen.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte ein Elektro-Pkw vor einem Wohngebäude. Das Feuer hatte bereits auf ein nebenstehendes Motorrad übergegriffen und das Wohngebäude bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Wärmestrahlung war bereits ein Fenster im Erdgeschoss zerstört worden und die Fenster im ersten Obergeschoss gerissen.

Sofort wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet, um das Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus zu verhindern und anschließend der Brand des Pkw bekämpft.Die Brandursache ist unklar und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Hemer war mit 28 Einsatzkräften der Wache und des Löschzuges Süd (Ihmert/Frönsberg) insgesamt zwei Stunden im Einsatz.