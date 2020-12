Die Feuerwehr Hemer freut sich über einen neuen Internetauftritt. www.feuerwehr-hemer.de kommt aufgeräumt, informativ und bildstark daher. „Wir wollen interessierte Bürgerinnen und Bürger bestmöglich über unsere Arbeit und aktuelle Einsätze informieren“, unterstreicht Wehrleiter Markus Heuel die Zielsetzung des Projektes. Neben den Pressemitteilungen mit aktuellen Einsatzberichten, Festen und Aktivitäten der Hemeraner Feuerwehr, „haben wir die Möglichkeit, einen Liveticker zu schalten, um die Bevölkerung bei aktuellen Lagen schnell zu informieren“, so Pressesprecher Bo-Manuel Stock.

Gemeinsam mit der Südwestfalen IT, die für die technische Umsetzung zuständig war und der Agentur smart media solutions aus Menden, die sich um die optische Gestaltung kümmerte, wurden die Inhalte der alten Internetpräsenz komplett aktualisiert. Hierbei arbeiteten die Pressestellen der Stadtverwaltung und der Feuerwehr wie immer eng zusammen. Wichtig war den Verantwortlichen, dass die Homepage auf allen Endgeräten (Desktop, Smartphone, Tablet) anschaulich dargestellt wird. Außerdem wurde auf der Internetseite selbstverständlich das Corporate Design, welches sich u.a. in der Beklebung der Fahrzeuge finden lässt, umgesetzt. „Wir wollen den Wiedererkennungswert der Feuerwehr Hemer, auch über die Grenzen hinaus fördern und uns einheitlich präsentieren. Digital und analog“, beschreibt Bo-Manuel Stock den Hintergrund.

Neben der hauptamtlichen Wache und dem großen Technikbereich, in dem alle Fahrzeuge der Feuerwehr vorgestellt werden, haben auch die einzelnen Löschgruppen und Sondereinheiten einen Platz erhalten. Hier können sich diese vorstellen, damit sich potenzielle Mitglieder schon vorab über „ihre“ Löschgruppe informieren können. Außerdem informieren die Brandschützer anlassbezogen über Gefahren und das richtige Verhalten beispielsweise zur Weihnachtszeit.