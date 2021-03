Am heutigen Samstag ereignete sich um kurz nach 11 Uhr ein Reitunfall auf dem Mesterscheid. Eine Reiterin stürzte vom Pferd und verletzte sich dabei schwer am Kopf.

Da zunächst kein Rettungswagen verfügbar war, wurde das Löschfahrzeug der Hauptwache als so genannter First Responder zum Mesterscheid geschickt. Bei First Responter Einsätzen übernehmen die ausgebildeten Kräfte des Löschfahrzeuges so lange die Erstversorgung, bis ein Rettungswagen frei oder aus einer Nachbargemeinde verfügbar ist. Noch auf der Anfahrt meldete sich ein Hemeraner Rettungswagen wieder einsatzbereit, so dass das Löschfahrzeug zunächst wieder einrücken konnte.

Angehörige mit Herzinfarkt

Vor Ort forderte die Besatzung des Rettungswagens aufgrund der Schwere der Kopfverletzung einen Notarzt und einen Rettungshubschrauber nach. Zur Absicherung des Landeplatzes machte sich das Löschfahrzeug erneut auf den Weg zum Mesterscheid. Während die Reiterin durch den Rettungsdienst behandelt wurde, erlitt eine Angehörige, die den Unfall beobachtet hatte, einen Herzinfarkt. Bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungswagens aus Menden wurde die Frau durch die Besatzung des Löschfahrzeuges betreut. Die Reiterin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klink nach Bochum geflogen. Die Feuerwehr war bis 12.30 Uhr im Einsatz.