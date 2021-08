HEMER. In der Nacht zum Samstag, 28. August, wurden an der Bräuckerstraße und an der Beethovenstraße Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigt.

Achtung, Taschendiebe!

Einer 71-jährigen Hemeranerin wurde am Freitagmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße die Geldbörse gestohlen. Als sie den Laden betrat, steckte das Portemonnaie in ihrer Handtasche. An der Kasse war es nicht mehr da. Die 71-Jährige kann sich an eine verdächtige Begegnung erinnern: An der Gemüsebereich wurde sie von einem Mann um Hilfe gebeten. Was er wollte, konnte sie nicht verstehen, weil der Unbekannte kein Deutsch sprach. Der Unbekannte dürfte etwa 60 bis 65 Jahre alt sein, hat eine normale Statur und graue Haare. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben insbesondere in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsachen dicht am Körper tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Randalierer sauf dem Friedhof

Unbekannte beschädigten am Wochenende auf dem Waldfriedhof drei Wasserhähne und rissen ein Schild samt Pfosten aus der Verankerung. Ein Besucher entdeckte am Sonntag gegen 10 Uhr die drei Zapfstellen, aus denen ununterbrochen Wasser floss, und das demolierte Schild. Er informierte die Polizei. Der Schaden wurde auf etwa 2500 Euro geschätzt.