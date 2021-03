Diese Idee war außergewöhnlichen Pandemie-Bedingungen geschuldet – und wurde für viele tausend Menschen aus der ganzen Region zu einem ganz besonderen Erlebnis: das Autokino im Sauerlandpark Hemer. Selbst im Ursprungsland, den Vereinigten Staaten von Amerika, fast ausgestorben, wurde der Kinosaal auf vier eigenen Rädern zu dem Frühjahrs-Hype 2020. Weil derzeit noch immer nicht viel mehr geht als das, Kinocenter, Veranstaltungshallen oder Theatersäle noch immer nicht geöffnet werden dürfen, startet der Park mit einer bekannten Idee in die neue Veranstaltungssaison.



Unter dem Motto "Ihr müsst mal wieder raus" lädt der Park ab dem 18. März donnerstags bis sonntags zum Autokino auf den Blücherplatz. Eine weitere Vorstellung gibt es am Ostermontag, keine Filme sind am Karfreitag aufgrund des "stillen Feiertags" geplant. „Die eigenen vier Wände auch mal verlassen zu können, ist nach so vielen Monaten des Lockdowns wichtig für uns alle. Also haben wir uns entschieden, möglichst früh eine erste ´Freizeitbeschäftigung` im Frühling anzubieten. Wir hoffen, dass viele die Möglichkeit nutzen und Spaß an unserem Filmprogramm im Park haben“, so Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks Hemer.

Unterstützt wird der Park von den gleichen Partnern, die auch im vergangenen mit von der Partie waren: Mit dabei ist der Filmpalast Iserlohn, der mit seinem erfahrenen Team bei der Auswahl – und vor allem bei der Kommunikation mit den Filmverleihern – alles getan hat, um in Zeiten ohne die ganz großen Blockbuster ein möglichst abwechslungsreiches Kinoprogramm zusammenzustellen. Für die technische Umsetzung sorgt erneut der langjährige Technikdienstleister des Parks, acoustic NETWORK aus Hagen-Hohenlimburg, der die gesamte Infrastruktur, inklusive herausragender LED-Leinwand zur Verfügung stellt. Den Ton der Filme empfangen alle Besucher über ihr Autoradio.

Tickets gibt es ab sofort online über die Internetseiten des Sauerlandparks Hemer

(sauerlandpark-hemer.de) und des Filmpalasts Iserlohn (iserlohn.filmpalast.de). Pro Fahrzeug kosten die Karten 15 Euro zzgl. 1,50 Vorverkaufsgebühr. Eine Abendkasse wird nicht geöffnet.

Das Programm:



Donnerstag, 18. März, 19 Uhr: After Truth

Freitag, 19. März, 19.30 Uhr: Greenland

Samstag, 20. März: 19.30 Uhr: Tenet

Sonntag, 21. März, 16 Uhr: Eine Frau mit berauschenden Talenten

Sonntag, 21. März, 19.30: The Mortuary

Donnerstag, 25. März, 19.30 Uhr: Vergiftete Wahrheit

Freitag, 26. März, 19.30 Uhr: After Truth

Samstag, 27. März, 16 Uhr: Brave Mädchen tun das nicht

Samstag, 27. März, 19.30 Uhr: Peninsula

Sonntag, 28. März, 16 Uhr: Gott, du kannst ein Arsch sein

Sonntag, 28. März, 1930 Uhr: Es ist zu deinem Besten

Donnerstag, 1. April, 19:30 Uhr: Blumhouse - Der Hexenclub

Freitag, 2. April, Keine Vorstellungen

Samstag, 3. April, 16: Meine Freundin Conni- Geheimnis um Kater Mau

Samstag, 3. April, 19.30 Uhr: Tenet

Ostersonntag, 4. April, 16 Uhr: Ooops! 2 – Land in Sicht

Ostersonntag, 4. April, 19:30 Uhr: Greenland

Ostermontag, 5. April, 16 Uhr: Drachenreiter

Ostermontag, 5. April, 19.30 Uhr: Der geheime Garten

Donnerstag, 8. April, 19.30 Uhr: Gott, du kannst ein Arsch sein

Freitag, 9. April, 19:30 Uhr: Vergiftete Wahrheit

Samstag, 10. April, 16 Uhr : Blumhouse - Der Hexenclub

Samstag, 10. April, 19.30 Uhr: Escape Room

Sonntag, 11. April, 16 Uhr: Eine Frau mit berauschenden Talenten

Sonntag, 11. April, 19.30 Uhr: I still believe

Donnerstag, 15. April, 19.30 Uhr: Brave Mädchen tun das nicht

Freitag, 16. April, 19.30 Uhr: Gott, du kannst ein Arsch sein

Samstag, 17. April, 16 Uhr: Ooops! 2 – Land in Sicht

Samstag, 17. April, 19.30 Uhr: Mortuary

Sonntag, 18. April,16 Uhr: Drachenreiter

Sonntag, 18. April, 19:30 Uhr: After Truth

Donnerstag, 22. April, 19.30 Uhr: Peninsula

Freitag, 23. April, 19.30 Uhr: Escape Room

Samstag, 24. April, 16 Uhr: Drachenreiter

Samstag, 24. April, 19.30 Uhr: I still believe

Sonntag, 25. April, 16 Uhr: Der geheime Garten

Sonntag, 25. April, 19.0 Uhr: Vergiftete Wahrheit

Donnerstag, 29. April, 19.30 Uhr: Greenland

Freitag, 30. April, 19.30 Uhr: Tenet