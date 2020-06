Die Gäste der Big Band der Bundeswehr konnten bereits während des außergewöhnlichen Autokonzertes im Sauerlandpark Hemer Fragen stellen und Kommentare abgeben, die quasi "live" dann auf den großen LED-Wänden auftauchten. Eine der ersten lautete: "Ist das wirklich unsere Verteidigunsministerin oder steht da gerade ein Double auf der Bühne?"

Aber sie war es wirklich: Bundesverteidigungsminsiterin Annegret Kramp-Karrenbauer ("AKK") hatte es sich tatsächlich nicht nehmen lassen, die Musiker "ihrer" Big Band unter Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik beim ersten von drei Hemeraner Gastspiele zu überraschen und ihr persönlich erstes Autokonzert zu erleben.

Das genoss sie offensichtlich auch in vollen Zügen. "Es macht unheimlich viel Spaß und die tolle Soundqualität über das Autoradio hat mich wirklich angenehm überrascht", so die oberste Dienstherrin der Bundeswehr, für die dieser Konzertbesuch nach eigener Aussage auch eine angenehme Auszeit vom ansonsten so hektischen Politikalltag sei. Außerdem sei es jedesmal ein musikalischer Genuss, die qualitativ hervorragenden Musiker der Bundeswehr-Bigband live zu erleben. Diese Meinung dürfte sie gemeinsam mit den übrigen Konzertbesuchern gehabt haben. Zumindest ließen ausgedehnte Hupkonzerte nach jedem gespielten Song als Applaus-Ersatz darauf schließen.