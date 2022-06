Der Abi-Jahrgang 2022 der Europaschule am Friedenspark in Hemer hatte es auf dem Weg zum Abschluss sehr schwer, wie die Redner bei der Zeugnisübergabe allesamt bestätigten. Die Coronapandemie mit den behördlichen Auflagen von Lockdown, Shutdown, Schulschließungen und damit folgendem Distanzunterricht machte das Lernen schwierig. Doch nun bekamen 39 junge Damen und 15 Herren das begehrte Zeugnis während einer kleinen Feierstunde im Grohe-Forum am Sauerlandpark überreicht.

Auch Bürgermeister Christian Schweitzer bewunderte in seiner Rede die Leistung, die gebracht werden musste. Er dankte allen Unterstützern, neben den Lehrern auch den Eltern, die immer wieder für Motivation sorgten. Zudem freute er sich endlich in vernünftigem Rahmen das Ereignis zu feiern: „Das hatte in den vergangenen Jahren ja ein bisschen was von Autokinoflair.“

Oberstufenleiterin Frederike Michel-Schuler war fast ein bisschen traurig ihre Schützlinge nun loslassen zu müssen, riet ihnen aber: „Seid stolz auf euch.“

Schulleiter Kai Hartmann schließlich sorgte gemeinsam mit seiner Kollegin Patricia Vivanco für Gänsehautmomente. Das Duo brachte ihre Interpretation des Welthits „Time To Say Goodbye“, so manche Träne ran dann doch über die Wangen.