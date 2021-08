Hemer. Immer donnerstags lädt der Sauerlandpark zu den extra langen Parkabenden ein. Dort werden ab 19.30 Uhr Tische und Stühle zum plaudern und Musik hören aufgestellt sein. Parkgastronom Max Arens hat geöffnet und bietet Getränke und Snacks.

Am Donnerstag, 26. August, tritt der Blues- und Rockmusiker Dave Goodman auf.

Der Kanadier begann mit zwölf Jahren Gitarre zu spielen und als Jugendlicher interessierte er sich immer mehr für Jazz. Nach vielen Jahren in Kanada und USA landete Dave Goodman Ende der neunziger Jahre in Bremen, wo er seitdem lebt. Er ist ein Singer- und Songwriter und beherrscht die akustische Gitarre. Dave Goodman singt und spielt meist Solo, unter anderem auch als Support für Peter Maffey und Joan Armatrading. Sein seltenes Talent, virtuose Gitarrentechnik auf Weltklasse-Niveau mit eindrucksvollem Gesang, Geschichten und Humor zu verbinden, machen seine Konzerte zu einem Erlebnis.

Dauerkartenbesitzer haben freien Zugang, für alle anderen reicht ein Tagesticket für 5 Euro.