Hemer. In der „Bedenkzeit“ in der Ebbergskirche sind am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr Kirchenclowns zu Gast. Sie freuen sich über das Gute, lachen über die wunderbaren Seiten der Menschen, über Rettungen und Neuanfänge.

Clowns können aber auch stolpern, über Riesenbrocken und kleine Steine, und hinfallen. Sie stehen aber wieder auf, suchen nach neuen Lösungen und wenden sich wieder dem Leben zu. Die Zuschauer können sich in ihre Welt hineinbegeben, mit ihnen traurig sein und sich verzaubern lassen durch ihr Lachen und ihre Freude. Dabei werden Teilnehmende spielerisch hingeführt zu Gottes Zusage sie in allem, was ihnen im Leben geschieht, zu begleiten.

Um 19.45 Uhr wird nach der Bedenkzeit im Rahmen der Reihe „hörenswert“ die Gitarristin Sümeyye Ergün in der Ebbergkirche zu Gast sein. Sümeyye Ergün war Lehrerin in der Musikschule und ist eine renommierte Künstlerin, die unter anderem vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW unterstützt wurde. In ihrem persönlichen Konzert präsentiert sie eine Stückauswahl, die ihr besonders am Herzen liebt. Sie möchten die vielen Farben und Charaktere der Gitarre hörbar machen und dem Publikum näher bringen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.