Hemer. Nach der Premiere der neuen Jazz Matinee im Restaurant ZwanzigZehn am Park geht es am Sonntag, 5. September, in die nächste Runde. Der Einlass startet um 11 Uhr und Beginn des Konzertes ist um 12 Uhr.

Zu Gast sind der Essener Gitarrist Jan Bierther und die in Marburg lebende

Sängerin Klaudia Hebbelmann.

Der Gitarrist Jan Bierther ist seit Jahren eine konstante Größe der Essener Jazz-Szene. Der umtriebige Musiker Jan Bierther ist ein ein hervorragender Gitarrist und aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Er ist Allrounder und beherrscht alle Facetten des Jazzgitarrenspiels. In Essen richtet er seit Jahren eine eigene Jazzreihe aus. Durch seine einfühlsame Spielweise ist er besonders bei Sängerinnen ein beliebter Duopartner.

Jan Bierther an der Gitarre. Foto: Peter Schoenberg

Die langjährige Starlight Express Sängerin Klaudia Hebbelmann präsentiert ein buntes Programm aus Jazz Standards ,Evergreens, französischen Liedern und groovigen Stücken, eine Mischung aus Chanson und Jazz. Neben ihrer Tätigkeit als Sängerin am Hessischen Landestheater Marburg und dem Cologne Contemporary Jazz Orchestra fördert sie als Chorleiterin den RockSie! Chor, Chorrosion und den Jazzchor der TU Dortmund.

Klaudia Hebbelmann singt im Restaurant ZwanzigZehn. Foto: Volker Hartmann

Neben den beiden genannten Protagonisten bilden Eric Richards am Bass und Andreas Ruhnke an den Drums ein Sideman Gespann. Der geneigte Musikfreund darf sich auf ein facettenreiches, vokalistisches Musikprogramm freuen.

Der Eintritt kostet 12 Euro und es gilt die 3G Regel: Geimpft, Genesen oder Getestet.