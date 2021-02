Für Freitag, 5. Februar war in der Ebbergkirche die Fortsetzung der Reihe "Hörenswert - Kultur am Abend" mit einem Konzert der Pianistin Atsuko Seki geplant. Da momentan bis zum 14. Februar keine Präsenzveranstaltungen in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hemer stattfinden, muss auch dieses Konzert abgesagt werden.

Kantorin Meike Pape und das Team rund um die Stadtkirche möchten aber Mut machen: "Ich habe organisieren können, dass dieses Konzert in Kürze online zu sehen und zu hören sein wird! Wir haben das große Glück, dass Pianistin Atsuko Seki zu einer Aufnahme des Konzertes bereit ist."

Die Pianistin Atsuko Seki ist in Tokio geboren und hat an der Musashino Musikhochschule und bei Prof. Arnulf von Arnim an der Musikhochschule in Detmold studiert. Dort nimmt sie zur Zeit einen Lehrauftrag wahr. Sie wurde durch etliche internationale Preise ausgezeichnet.

Im Konzert wird sie Werke von Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart spielen.

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen der Stadtkirchenarbeit und in der Ebbergkirche finden sich auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.kirche-hemer.de.