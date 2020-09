Das hat gedauert! Aber was lange währt, wird endlich gut. Nach der Einweihung der generalüberholten überdimensionalen Zahnbürsten im „Park der Sinne“ folgt nun die Vorstellung der erweiterten „Mini-Phänomenta“ im Sauerlandpark.

Ist möglich, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen, wie es der vor genau 300 Jahren geborene legendäre (Lügen-)Baron Freiherr von Münchhausen von sich behauptet hat? Nicht am eigenen Zopf, aber an einem dicken Seil ist das nun mit eigener Körperkraft im Park ein Kinderspiel: Drei Flaschenzüge stehen an der erweiterten „Mini-Phänomenta“ an den Themengärten ab sofort für Selbstversuche zur Verfügung. Man darf gespannt sein, ob damit sogar ein Vereinsvorsitzender oder ein Bürgermeister abheben kann.

Präsentation am Sonntag

Am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr, möchte der Förderverein des Sauerlandparks die größere und spannendere „Mini-Phänomenta“ präsentieren. Nahe des Parkeingangs am Ende der Platanenallee stehen die drei neuen Attraktionen. Dazu gehören neben den Flaschenzügen auch eine Hörspiegel-Strecke und ein Klangspiel aus Kupferröhren.

Nachdem die „Mini-Phänomenta" zur Landesgartenschau als Beitrag des Märkischen Arbeitgeberverbands vor zehn Jahren eingerichtet worden war, hat sich der Förderverein in Kooperation mit der Leitung des Sauerlandparks stets um die Pflege, den Erhalt und die Erweiterung dieser bei Groß und Klein beliebten Installationen gekümmert. Über zwei Jahre wird nun die Erweiterung umgesetzt, und die erste Etappe ist endlich geschafft – initiiert und finanziert wiederum vom Märkischen Arbeitgeberverband sowie vom Förderverein.

Buntes Rahmenprogramm

Ein buntes Rahmenprogramm erwartet die Gäste der Einweihung. Beteiligt sind Physiklehrer mit ihren Schülern und Woestblech, das Bläser-Ensemble des Woeste-Gymnasiums.

Willkommen sind am Sonntag alle Interessierten, wobei die Corona-Auflagen mit Mund-Nasen-Maske für die Dauer der Veranstaltung zu beachten sind. Für den Zutritt zum Sauerlandpark wird ein Tagesticket oder eine Dauerkarte benötigt.