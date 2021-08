Hemer. Am Freitag, 20. August, präsentieren vier junge Gitarristen von der Technischen Universität Dortmund Werke von Barock bis Moderne. Das kontrastreiche Programm führt Sie unter anderem von der Weite Skandinaviens über Wien, Paris und Madrid bis zum Pacific Coast Highway in Kalifornien.

Das Quartett besteht aus Constantin Kemmer, Mosche Eifler, Lennart Kersting und Philipp Schütte. Bei ihrer Probenarbeit werden sie unterstützt von Juan Carlos Arancibia Navarro.

Das Konzert findet um 18 Uhr in der Ebbergskriche in der Kirchstraße statt. Der Einlass beginnt bereits um 17.30. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten, die zur Hälfte den Hochwasseropfern in der Region zugute kommen.

Platzreservierung und weitere Informationen werden unter gitarrenquartett@gmx.de verwaltet.