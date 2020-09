Zur letzten Runde der Veranstaltungsserie „Samstags in Hemer“ lädt das Kulturbüro der Stadt Hemer ein. Am 26. September von 10 bis 13 Uhr werden die Musikschule Hemer und der Clown Ati Atz“ rund um den Wochenmarkt in der Innenstadt für ein buntes Programm sorgen.

Neben Violinen und Violoncelli, Gitarren und Klarinetten, Blockflöten, Saxophonen und Querflöten erklingt in der Innenstadt klassische Pianomusik mit Gesangbegleitung. Ebenso wird sich der Rock-Pop-Jazz-Bereich mit diversen Bands und kleineren Besetzungen präsentieren. Neben dem Zuhören wird es den Besuchern auch möglich sein, sich aktiv einzubringen und auf Trommeln gemeinsam mit Musikern der Musikschule zu musizieren.

Clown für die Kinder

Für die Unterhaltung der kleinen Besucher wird Clown Ati Atze mit Witz und Spaß an diesem Vormittag sorgen.