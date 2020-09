An der Musikschule startet ein neues Bandprojekt, das Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren die Möglichkeit gibt, sich an für sie neuen Instrumenten unter professioneller Anleitung über einen Zeitraum von knapp vier Monaten auszuprobieren.



Das Konzept sieht vor, dass die Jugendlichen in der Besetzung Drumset, E-Bass, E-Gitarren, Keyboards/elektronisch-digitale Klangerzeugung und Gesang als komplette Neuanfänger Einzelcoachings bei den jeweiligen Lehrkräften bekommen und darüber hinaus regelmäßig einmal die Woche als Band unter Anleitung zusammen proben.

Die Probentermine werden ab Oktober immer freitags um 15 Uhr mit Kursleiter Joshua Gerber in der Musikschule stattfinden. Die Teilnahme am bis mindestens zum Jahresende laufenden Projekt ist für die Teilnehmer kostenfrei. Eine Kennenlern- und Schnupperstunde wird am Freitag, 25. September, um 15 Uhr im Probenraum der Musikschule der Stadt Hemer am Nelkenweg 5-7 im Kellergeschoss stattfinden.

Weiterhin gibt es auch Mitspielmöglichkeiten für bereits erfahrene Musiker. Die Band der zwölf- bis 14-Jährigen sucht noch Besetzungen für (E-)Gitarre und E-Bass.

Anmeldung erforderlich

Für Nachfragen steht das Musikschulteam unter Tel. 02372/551-741 zur Verfügung. Interessierte Bewerber melden sich bis spätestens Freitag, 25. September, über die E-Mail-Adresse m.brakel@hemer.de für das Projekt an.