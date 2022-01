Die Musikschule der Stadt Hemer begrüßt am Sonntag, 30. Januar, zum wiederholten Male junge Sängerinnen und Sänger, die im Bereich „Pop-Gesang“ und „Duett für zwei Singstimmen“ im größten deutschen Nachwuchs-Wettbewerb für musikalische Talente miteinander um Preise und Platzierungen wetteifern. Es ist wieder Zeit für: „Jugend musiziert.

Einen Tag lang werden sich Gesangstalente aus Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Märkischen Kreis einer fachkundigen Jury präsentieren, Publikum ist jedoch aufgrund der Corona-Situation leider nicht zugelassen.

Daher haben die Musikschule, der Förderverein der Musikschule, das Kulturbüro sowie der Sauerlandpark Hemer beschlossen, am Sonntag, 13. Februar, um 11 Uhr zu einem „Preisträgerkonzert“ der teilnehmenden Schülerinnen der Musikschule einzuladen.

Im „Alten Casino“ werden mit Alena Berge, Clara Karacic, Angelika Shchapova und Leonie Vicariesmann vier junge Sängerinnen Teile ihres Wettbewerb-Programmes sowohl mit Klavierbegleitung als auch mit Halbplaybacks vorstellen, und je nach erreichtem Preis die entsprechenden Ehrungen in Empfang nehmen.

Zu diesem einstündigen Konzert unter Berücksichtigung der 2G-Regeln laden die Veranstalter bereits jetzt ein, die Zuhörer müssen sich vorab in der Musikschule anmelden, Telefon: 02372/551-741 oder per Mail an n.reinecke@hemer.de. Die Zuhörerzahl ist bei freiem Eintritt auf 100 Personen begrenzt. Einlass mit entsprechender Kontrolle ist ab 10.30 Uhr.