Hemer. Im Sauerlandpark ist am, Donnerstag, 16. September, ein letzter Stadtwerke SoundGarten geplant. Ab 19.30 Uhr wird dafür in den Biergarten am Himmelsspiegel eingeladen.

Für Musik auf der Kaja-Bühne sorgt an diesem Abend Sean Athens. Der Iserlohner Sänger und Bluesgitarrist arbeitet aktuell an seinem ersten Soloalbum. Das nahm er zum Anlass, im Sauerlandpark erstmals seine eigenen Songs und alte Blues und Rock-Klassiker neu zu interpretieren, um diese einem breitem Publikum vorzustellen.

Unterstützung bekommt er dabei von Felix Specht, an den Drums, und Kai Lemke, am Bass. Es wird ein spannender Abend mit viel Blues und Leidenschaft.

Vielseitiger Musiker

Sean Athens ist in der Musikszene schon kein unbeschriebenes Blatt mehr. Seit seinem 13. Lebensjahr bedient Sean Athens die Saiten in diversen Formationen und Bands. Musiker wie Chris Kramer und Thomas Godoj schätzen sein Können und seine musikalische Vielseitigkeit. Seit 2016 ist er Sänger und Gitarrist der Band Chris Kramer & Beatbox ´n´ Blues. Die Band hat diverse Erfolge zu verzeichnen: Zwei mal den German Blues Award, sowie eine Tour durch Amerika, Spanien, Norwegen und Dänemark.

Sean Athens hat sich über die Jahre zu einem Ausnahmegitarristen entwickelt. Auf der Bühne verwandelt er sich zu einer „Rampensau“, lebt für jeden einzelnen Ton und verschmilzt mit seiner Gitarre.