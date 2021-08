Nach 18 Monaten coronabedingter Zwangspause geht es endlich wieder los. Ab dem 1. September öffnet das Seniorenkino wieder jeden ersten Mittwoch im Monat an bekannter Stelle im JUK an der Parkstr. 3 seinen Vorhang.

Einlass ist wie auch in der Vergangenheit ab 14 Uhr, die Filmvorführungen beginnen jeweils um 15 Uhr. Für einen kleinen Kostenbeitrag werden Kaffee und Kuchen gereicht. Die Kinoreihe startet am 1. September mit dem Film: „Der Junge muss an die frische Luft“. Corona-bedingt können leider nur max. 50 Besucher*innen empfangen werden. Diese haben einen Nachweis über geimpft, genesen oder getestet vorzuweisen. Hier noch ein besonderer Hinweis: Die Lüftungsanlage des Veranstaltungssaals kann einen 5,6-fachen Austausch der Raumluft innerhalb einer Stunde leisten. Da dadurch evtl. Zugluft entstehen kann, wird empfohlen einen Schal oder Tuch für den Nackenbereich mitzubringen.

Der Spielenachmittag in der Stadtbücherei kann allerdings noch nicht - wie ursprünglich geplant - wieder stattfinden. Die dortigen Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen lassen dies noch nicht zu. Sobald es hier wieder losgehen kann, werden die spielbegeisterten Senioren*innen durch eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung umgehend informiert.

Ansprechpartnerin für die städtischen Seniorenangebote ist Marijke Noisten von der Fachstelle Senioren und Behinderte, Tel. 02372/551 267, E-Mail: m.noisten@hemer.de.