Seit Januar 2018 besteht die Kunstkapelle PeRo in Hemer. Anfangs hätten Pe tra und Ro bert Bluhm nicht erwartet, dass es so gut angenommen wird. Jedes Jahr gibt es mehr Ausstellungen und die Bekanntheit wird größer.

Kunst verbindet, bringt Freude auf beiden Seiten - dem Herstellenden und dem Zuschauer.

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. Was daraus entsteht und auch verschwindet, wird sich erst noch zeigen. Aus diesem Grund können im PeRo vorläufig keine Konzerte mehr statt finden. Es ist zu eng und zu gemütlich - schade.

Aber Ausstellungen, die gehen wieder und auch Workshops mit wenigen Teilnehmern/innen.

Wer die Räumlichkeiten noch nicht kennt, kann sie sich am Samstag, den 8. August 2020 in der Zeit von 14 - 19 Uhr anschauen. Einige Künstler/innen stellen ihre Werke aus und auch Bettina Dreesmann mit ihrem Schmuckstand ist wieder dabei.

Aus aktuellem Anlass besteht in den Räumen Maskenpflicht und es wird auch darauf geachtet, dass nicht zu viele Gäste gleichzeitig in der Halle sind. Draußen geht es selbstverständlich ohne. Es gibt Kaffee, andere Getränke und kleine abgepackte Snacks gegen Spende.

PeRo Hemer Kunstkapelle finden Sie auch auf Facebook und an der Kantstraße 42 in Hemer ( am Ende der Kantstraße, neben dem evangelischen Friedhof )