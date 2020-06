Die jetzigen Zeiten mit den Abstandsregelungen und einschränkenden Bedingungen für Veranstaltungen sind sicher schwierig und viele Besucher freuen sich dann auf die willkommene Abwechslung, die das Autokino bietet. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nun sind auch verschiedene Künstler darauf gekommen, diese "saure Gurkenzeit" mit Auto Konzerten zu überbrücken. Auch das ist im Prinzip gut und verständlich. Für die Anwohner ist das auch prima, denn die Musik wird durch das Autoradio übertragen und in der Umgebung ist kaum was zu hören. Das einzige, was man hört ist der "Beifall" in Form von Hupkonzerten. Wenn mal ein Konzert stattfindet, ist das auch kein Problem. Nun finden aber seit letztem Donnerstag, den 18.6., täglich Veranstaltungen im Autokino statt mit entsprechendem Hupkonzert. Durch die zusätzlichen Abi-Feiern wurden die letzten 3 Tage 2 Veranstaltungen am Tag durchgeführt. Damit werden die Hupkonzerte mit einer Lautstärke bis über 60 dB, zur unerträglichen Belästigung für die direkten Anwohner.

Bei aller Freude für die einmaligen Teilnehmer an den Veranstaltungen, wäre hier etwas mehr Rücksicht gegenüber den Anwohnern angebracht. Man kann seine Freude ja auch mit der Lichthupe und den Blinkern zum Ausdruck bringen. Es wäre auch ein Zeichen der viel beschwören Solidarität in den Zeiten der Corona Krise. Da kann mal jeder Besucher drüber nachdenken. Die Anwohner wären sicher dankbar.