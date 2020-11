Ein Buch mit spannenden Geschichten und Märchen - nicht nur für Kinder. Meine Enkeltochter mit ihrer Geschichte "Igor kommt ins Krankenhaus" und ich mit "Es war einmal in Sibirien" sind auch dabei. Am glücklichsten ist natürlich die Zwölfjährige Julia - und das völlig zu Recht.

Klappentext

Rosa Ananitschev, Renate Anna Becker, Maria Hertting, Nicol Lange, Barbara Siwik, Christel Wismans, Renate Zawrel – Autorinnen, seit Jahren in Freundschaft verbunden, schreiben – gemeinsam mit zwei Jungautorinnen: Rebecca Hertting und Julia Taach – ein Buch. Gesammelte Geschichten, die gleichermaßen Kinder und Jugendliche wie auch lesebegeisterte Erwachsene in eine märchenhafte Welt entführen …

… in der das Sammeln von Scherben zum Abenteuer wird oder Götter dem Wolf seinen Platz im Weltgeschehen zuweisen. Die Tollpatschigkeit einer Blaumeise zum Schmunzeln verführt, aber auch zum Nachdenken anregt. Ebenso wie die berührende Geschichte eines Kindes, dessen Schicksal ihm einen besonderen Freund beschert.

Gibt es eine Antwort auf die Frage: „Wo ist irgendwo?“

Kann ein beherzter Junge Schottland vor den geflügelten Ungeheuern retten? Wer weiß … Jedenfalls ist sicher, dass die Katze Ronja nicht immer für alles verantwortlich gemacht werden kann.

Ein Krankenhausaufenthalt wird zukunftsweisend …

… und ein schottischer Detektiv versucht, das Rätsel um ein Spinnennetz zu lösen.

ISBN: 978-3-7529-6607-7

Das Buch kann auch in Rosas Buchshop versandkostenfrei bestellt werden.