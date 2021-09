Hemer. Am Sonntag, 19. September, geht es im Sauerlandpark nur um die Kinder. Corona-konform kann auf der ganzen Fläche gespielt und getobt werden: Es ist Weltkindertag.

Der Sauerlandpark wird an diesem Tag nicht nur seine Tore öffnen und allen Besuchern den Eintritt schenken, er hat sich auch an der Ausgestaltung des umfangreichen Kinderprogramms beteiligt, das von 11 bis 17 Uhr um den Himmelsspiegel und an weiteren Orten im Park für Abwechslung sorgen soll. „Es ist uns wichtig, zu betonen, dass das Fest zum Weltkindertag kein Kinderfest in den Dimensionen des Fantastischen Tag ist. Vielmehr setzen wir auf viele Mitmach-Aktivitäten und ein kleines Programm auf der Kaja-Bühne“, so Parkgeschäftsführer Thomas Bielawski.

Viele Möglichkeiten für Spiel und Spaß

Organisiert hat die Veranstaltung das Team Kinder- und Jugendförderung der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Netzwerkbüro der Familienzentren in, den Kindergärten, dem Jugendamtselternbeirat, der Hans-Prinzhorn-Realschule, dem Friedrich-Leopold-Woeste Gymnasium, der Musikschule, der Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfe (ZfB) und Schwangerenberatungsstelle der Stadt, der Ballettschule am Sauerlandpark und der Ballettschule „Ballett meets Pop“, sowie dem Jugendzentrum. Sie alle werden am Weltkindertag mit vielfältigen Aktionen vor Ort sein.

Der Weltkindertag findet im Sauerlandpark statt. Foto: Stadt Hemer

hochgeladen von Lara Ostfeld

Geplant sind eine Buttonmaschine, eine Schnitzeljagd, Kinderschminken, Bewegungsspiele, Bastel- und Experimentierangebote. Die Musikschule bietet vormittags auf der Kaja-Bühne Mitmach-Aktionen mit Liedern, Tanz und Trommeln an. Außerdem sind Workshops der Ballettschule am Sauerlandpark und Ballett meets Pop geplant. Beide sind auch mit einem Bühnenauftritt dabei, ebenso die Tanz-AG des Woeste-Gymnasiums. Joachim Hecker wird alle Zuschauer mit seiner Science-Show, wissenschaftliche Experimente, in seinen Bann ziehen.

Joachim Hecker ist mit seiner Science-Show zu Gast im Sauerlandpark. Foto: Stadt Hemer

hochgeladen von Lara Ostfeld

Abgerundet wird das Programm von einem Kinderkarussell, einem Bungee-Trampolin, dem Spielmobil und Hüpfburgen. Die Imker des Parks werden sich mit einem Lehrbienenstand präsentieren und im Steinbruch auf dem Parkgelände werden Märchen erzählt. Viele Aktivitäten gibt es im Märkische Bank Rollgarten, der Skateboard-Anlage und im Slackline-Parcours. Außerdem können alle kleinen Gäste hinter dem Jübergturm mehr über Eulen und Greifvögel erfahren. Die Feuerwehr wird mit einem großen Löschfahrzeug vor Ort sein, das den ganzen Tag erkundet werden kann.

Zur Geschichte des Weltkindertages

Offiziell begann die Geschichte des Weltkindertages während der neunten Vollversammlung der Vereinten Nationen am 21. September 1954. Damals beauftragte die Staatengemeinschaft UNICEF mit der Ausrichtung eines weltweiten „Kindertages“. Die Gründerväter verfolgten drei Ziele: Neben dem Einsatz für Kinderrechte und der Förderung der Freundschaft unter den jungen Erdenbürgern sollten sich die Regierungen einmal im Jahr öffentlich verpflichten, die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF zu unterstützen.

In der Stadt wird der Weltkindertag seit 1998 gefeiert und soll im kommenden Jahr wieder in der Innenstadt stattfinden.