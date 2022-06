Hemer. „950 Jahre Hademare“ wurde über zehn Tage im Mai gebührend gefeiert, sogar das ganze Jahr 2022 steht im Zeichen des Hemeraner Jubiläums. Wenn in der Felsenmeerstadt für und vor allem mit den Bürgern ein abwechslungsreiches Festjahr gestaltet wird, ist ein gutes Gelingen garantiert – kurzum: „950 Jahre Hademare“ ist eine Bank. Genau genommen sogar drei Jubiläumsbänke, die in der Innenstadt installiert wurden.

„Mit diesem Projekt möchte die Stadt Hemer Erinnerungsstücke an das einmalige Jubiläum für die nachfolgenden Generationen hinterlassen“, erklärt Bürgermeister Christian Schweitzer, als die drei neuen Bänke im Hemer-Design kürzlich im Boden verankert wurden.

Zum neuen Stadtmobiliar zählen eine Liegebank sowie zwei Sitzbänke in unterschiedlichen Ausführungen. Die Stahl-Füße der hölzernen Parkbänke wurden im markanten „Hemer-grün“ lackiert und bilden das historische Stadtwappen sowie das aktuelle Hemer-Logo ab. Drei Prototypen sind im Stadtpark hinter der Stadtbücherei, am Grohe-Platz und am zukünftigen Jubiläumswald (Balver Weg) zu finden.

Das Iserlohner Unternehmen „Falkon Objekteinrichtungen“, das Hemeraner Wurzeln vorweisen kann, hat die Design-Entwürfe erstellt und die Parkbänke produziert. Die Parkbänke wurden zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts angefertigt. „Für die Zukunft ist denkbar, die Bänke im städtischen Design in Serie produzieren zu lassen und defektes Stadtmobiliar durch diese sukzessive zu ersetzen“, so Schweitzer, der sich für die tatkräftige Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung des Projektes beim Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer bedankt.