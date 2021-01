Seit Beginn dieses Jahres haben alle Mitarbeiter der Paracelsus-Kliniken Deutschland Zugriff auf ein umfangreiches Portfolio an medizinischen und pflegerischen E-Books, E-Zeitschriften und weiteren digitalen Wissensquellen. So werden zwei wichtige strategische Ziele der Klinikgruppe, die gute medizinische Behandlungsqualität und die technologische Modernisierung, weiter vorangetrieben.

Das digitale Wissensmanagement-Portal ist eine logische Konsequenz aus dem Anspruch von Paracelsus, als innovative und qualitätsorientierte Gesundheitsfamilie aufzutreten.

Verlässlich und auf dem aktuellsten Stand

Verlässliche medizinische Leistungen auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu erbringen ist eine kontinuierliche Herausforderung für Mediziner, entwickelt sich medizinisches Wissen doch exponentiell. Neben der Schnelligkeit spielt auch die Qualität der medizinischen Informationen eine bedeutsame Rolle. Um allen Beschäftigten in der Patientenversorgung einen einfachen sowie orts- und zeitunabhängigen Zugang zu aktuellem wie gesichertem Fachwissen ermöglichen zu können, haben sich die Paracelsus-Kliniken für eine Zusammenarbeit mit bfd (buchholz-fachinformationsdienst) und Thieme eRef entschieden. Ab sofort steht ein umfangreiches Portfolio an Fachzeitschriften, eBooks und anderen Wissensquellen in einem digitalen Paracelsus-Portal zur Verfügung.

Gewinnung und Bindung von medizinischem Fachpersonal



Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile, wie Dr. Christian Utler, Geschäftsführer Medizin der Paracelsus-Kliniken Deutschland, betont: „Es ist wirklich ein gutes Gefühl, allen unseren Beschäftigten nun auf eine sehr schnelle und einfache Art einen Zugang zur aktuellen Literatur zukommen zu lassen. Damit ist es uns möglich, die Qualität unserer medizinischen Entscheidungen noch besser abzusichern und so sowohl die Behandlungsqualität als auch die Patientensicherheit weiter zu verbessern.“ Nicht zuletzt ergeben sich durch diese Form des digitalen Wissensmanagements auch Vorteile für die Gewinnung und Bindung von medizinischem Fachpersonal.



Wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung

„Als exzellenter Arbeitgeber ist es unser Anspruch, die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter, so zu gestalten, dass es auch einfach möglich ist, eine optimale Leistung erbringen können“, so der medizinische Geschäftsführer weiter: „Dafür ist lebenslanges Lernen und eine stärkere Verzahnung von Lernen und Arbeiten unerlässlich.“ Das neue Wissensmanagement-Portal sei somit auch ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung, die zukünftig immer stärker selbstbestimmt, zeit- und ortsflexibel sowie digital geprägt sein werde.