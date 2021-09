Hemer. Das Ausbildungsjahr hat auch an der Hans Prinzhorn Klinik wieder begonnen.

Die Ansprüche, die der Gesetzgeber an einen Ausbildungsplatz zum Pflegefachmann stellt, sind deutlich gestiegen. Und die Azubis selbst, sind anspruchsvoll, was ihre Ausbildung und auch ihre „Work-Life-Balance“ angeht, weiß Pflegedirektor Kai Schröder.

In der Regel starten circa 20 Auszubildende pro Jahr ihre Ausbildung in der Hans Prinzhorn Klinik. Los geht es immer im August und im Februar.

Die Klinik möchte ein vorbildlicher Ausbildungsbetrieb sein und „toppt“ die gesetzlichen Anforderungen. Vorgeschrieben ist beispielsweise, dass die Azubis 10 Prozent der Arbeitszeit von Praxisanleitern betreut werden, in der LWL-Klinik sind es 15 Prozent.

„Wer sich wohl und sicher fühlt, der arbeitet auch perspektivisch gerne langfristig hier“, sagt Dennis Schnittkus, der Koordinator für Pflegeausbildung und Qualifizierung.

Die LWL-Klinik hat über 200 Praktikanten und Azubis jedes Jahr. Dennis Schnittkus begrüßt die „Neuen“ und lädt zu einem Orientierungstag ein. Er steht bei Rückfragen oder Problemen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Paten aus der Praxis

Dazu kommen 55 Praxisanleiter, die auf den Stationen die Ausbilder der angehenden Pflegefachmänner sind. Und auch für die Koordinierung der Weiterbildung von Kollegen zu Praxisanleitern ist Dennis Schnittkus zuständig.

Der gelernte Gesundheits- und Krankenpfleger arbeitet eng mit der LWL-Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe in Dortmund zusammen, wo die Azubis zur Berufsschule gehen.

„Auf der einen Seite Dokumentation und Berücksichtigung rechtlicher Aspekte, auf der anderen Seite viel Zwischenmenschliches im direkten Gespräch mit Auszubildenden, wenn sie etwa Sorgen und Fragen haben, die man nicht so gerne auf der Station besprechen möchte. Ich habe vielfältige Aufgaben ganz unterschiedlicher Art, und das macht meinen Job so interessant. Wer sich für eine Ausbildung bei uns interessiert, kann mich gerne auch einfach anrufen, wenn er noch Fragen hat."