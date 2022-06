Hemer. Am 2. Juni hat in der DGD Lungenklinik Hemer ein Workshop zum klimafreundlichen Leben stattgefunden. Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Welter, Chefarzt der Thoraxchirurgie und Mitglied des Umweltausschusses der Hemeraner Fachklinik hatte Mitarbeitende und Interessierte der Klinik zu diesem gemeinsamen „Klimatraining“ eingeladen. Zwei ausgebildete Klimatrainer der Stadt Münster haben den Workshop-Teilnehmern mit viel Engagement, Witz und Begeisterung klimafreundliche Maßnahmen vorgestellt.

Über die Kampagne „Unser Klima 2030“ strebt die Stadt Münster Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels an. In diesem Zuge wurden in Münster ehrenamtliche Klimatrainer ausgebildet, die Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu einem klimafreundlichen Alltag begleiten.

Klimatrainer zu Besuch

Die beiden Klimatrainer Sybille Radefeld und Joachim Kubina haben in der Lungenklinik zunächst die Berechnung des eigenen „CO2-Fußabdrucks“ vorgestellt. Gemeinsam wurden verschiedene Situationen beleuchtet, die im Ergebnis die CO2-Emissionen pro Person darlegte. Die CO2-Bilanz gibt an, welche Menge von Treibhausgasen durch persönliche Aktivitäten, Ernährungsverhalten oder durch die Wahl der Verkehrsmittel freigesetzt wird.

Im Weiteren wurden in Kleingruppen konkrete Maßnahmen erarbeitet, die zu einer Verringerung des CO2-Ausstoßes führen können. Dabei wurde der Einsatz von Balkon-Solaranlagen erörtert sowie die Umstellung auf veganen Milchersatz. Auch die Änderung des Fahrverhaltens im Auto und die Vermeidung von Plastikverpackungen durch Nutzung von Stückseife statt Duschgel wurden als Möglichkeiten zur Energieeinsparung aufgezeigt.

"Wir selbst haben es in der Hand"

Sowohl für den Einzelnen als auch für das Alltagsgeschehen in der Klinik sorgten die Herangehensweise der Münsteraner Klimatrainer und die wertvollen Tipps für ein klimafreundliches Leben für einhellige Begeisterung. Für die Lungenklinik sind Klima- und Umweltschutz ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung. „Wir selbst haben es in der Hand und können etwas durch unser individuelles Verhalten zum Klima- und Umweltschutz beitragen“, fasst PD Dr. Welter den gelungenen Workshop zusammen. Ein erneutes Zusammentreffen der Teilnehmer ist geplant.