Hemer. Bereits zum dritten Mal fand der Sommerleseclub (SLC) der Stadtbücherei statt und die von Freitag, 2. Juli, bis Freitag, 20. August, dauernde Veranstaltung war ein voller Erfolg. Dies zeigte sich in dem 50-prozentigen Zuwachs an Teilnehmern ebenso wie in der Menge der gelesenen Bücher: Insgesamt wurden im SLC knapp 3.800 Bücher gelesen.

Von Tombola bis Mal-Workshop

Von den 305 Anmeldungen haben 162 Kinder, Jugendliche und Erwachsene alleine oder in Teams mindestens drei Bücher gelesen. Zur Belohnung haben alle an der hochpreisigen Tombola mit 82 Gewinnen teilgenommen. Ein Mal-Workshop und 470 Bastelsets wurden den Teilnehmern angeboten: zwischen Armbänder-Basteln und Minirobotern war alles dabei, um Spaß zu haben. Für zusätzlichen kreativen Einsatz bei der Beschäftigung mit Literatur und dem Lesen wurden zum Schluss SLC-Oskars in verschiedenen Kategorien vergeben.

Hier die 21 stolzen Gewinner und Gewinnerinnen, die sich zusätzlich zu Medaillen auch über einen Buchgutschein der Buchhandlung am neuen Markt freuen können:

Der Sommerleseclub der Stadtbücherei war wieder ein voller Erfolg. Foto: Stadt Hemer

hochgeladen von Lara Ostfeld

Die Gewinner der Kategorie witzigstes Team- oder Einzel-Leserfoto sind Daniela, Salome, Judy, Malea und Philipp Roggel als Team „Blablabla Bande“ . Die schönste gebastelte Lesekiste hatte das Team „Die Wandersteine“ mit Celine, Josi, Julius, Lea und Linus Magiera mit dem Titel „Die 3 Fragezeichen“. Das schönste Buchcover haben Rugile und Gabriele Kunigenaite, als die „Bücherschlinger“, mit dem Titel „Weihnachten im Dschungel“ selbst gestaltet. Das Team „Jungs gegen Mädchen“, Theo und Clara Schmöle, ergatterten den Preis für den originellsten Leseplatz. Den kreativsten Teamnamen hatten Hannah und Madita Brambor mit „Winnebuch und Old Bücherhand“. Und den Preis für das bestgestaltete Logbuch gewannen Susanne, Leonie und Lisann Jörgens als Team „Lesesuleli“.

Der Sonder-Oskar

Sonderpreis für die Gesamtleistung, den Sonder-Oskar, gewann das Team „Super coole Leseponys“ mit Emma Kube und Lotta Malcharek. Die Beschäftigung mit dem SLC geschah vollumfänglich und wurde bestmöglich genutzt, zu allen Oskar-Kategorien wurden hervorragende Arbeiten eingereicht und eine SLC-Fotostory erzählt.

Die Tombola-Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt und können sich ihre Gewinne während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei abholen.

Alle 24 Lesekisten werden für vier Wochen im Schaufenster des Buchladens am neuen Markt ausgestellt und können dort bewundert werden.