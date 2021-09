Am Sonntag, 3. Oktober, wird erstmalig eine Wanderung durch das Märkische Sauerland „Von Turm zu Turm“ angeboten. Treffen ist um 10 Uhr an der Tourist-Info in Hemer-Deilinghofen, von wo die Wanderer um 10.15 Uhr ein Bus zum Startpunkt der Wanderung bringt. Vom Danzturm in Iserlohn aus geht es ein kurzes Stück entlang der Waldroute Sauerland, die gerade ihre Zertifizierung als Qualitätswanderweg erneuert bekommen hat. Auf bekannten und weniger bekannten Wegen und Pfaden geht es dann Richtung Hemer.

Die ausgebildete Natur- und Landschaftsführerin Michaela Rothhöft hat eine Strecke mit etwa 400 Höhenmetern ausgearbeitet. Für die zirka 14 Kilometer sollte Verpflegung eingepackt werden. Angemessene Kleidung und festes Schuhwerk sind zwingend erforderlich.

Neben einem Eindruck vom Zustand unserer Wälder werden die Wanderer mit herrlichen Fernsichten belohnt – nicht zuletzt vom Jübergturm im Sauerland, der das Ziel der heutigen Wanderung ist. Anschließend ist die Gruppe aus 15 Wanderern noch auf ein Getränk im Café Flora eingeladen.

Die Kosten betragen pro Person 15 Euro für Dauerkartenbesitzer und 17,50 Euro für Menschen, die keine Dauerkarte für den Sauerlandpark haben. Darin enthalten ist die Busfahrt, die Möglichkeit zur Besteigung des Danzturms, die Führung, der Eintritt in den Sauerlandpark mit der Möglichkeit zur Besteigung des Jübergturms und ein Soft- oder Heißgetränk nach Wahl im Café Flora des Sauerlandparks Hemer. Hier endet gegen 17 Uhr der offizielle Teil, aber wer mag, kann sich gerne noch mit einem Imbiss versorgen und sich den Park anschauen.

Wandern, aber sicher!

Voraussetzungen für die Teilnahme sind der 3G-Status (geimpft, genesen oder innerhalb der letzten 48 Stunden offiziell negativ getestet) sowie eine Maske für die Busfahrt und einige Bereiche im Sauerlandpark. Es gibt nur 15 Plätze. Fragen beantwortet Frau Naumann unter E-Mail d.naumann@hemer.de oder unter Tel. 02372/551-372. Tickets gibt es im Ticketshop des Sauerlandparks.