Am 13. September sind in NRW die Kommunalwahlen.

Doch dieses Mal ist wegen Corona alles anders als sonst. Der traditionelle Wahlkampf mit vielen Veranstaltungen, Haustürgesprächen, Diskussionen, Besuche von Schützenfesten etc., Podiumsdiskussionen, Infoständen etc. ist so nicht möglich.

Natürlich bietet das Internet viele Kommunikationskanäle, um Informationen zu transportieren sowie sich mit Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen. Das nutzen wir natürlich, aber schon seit vielen Jahren und nicht nur im Wahlkampf. Jedoch erreicht man damit nicht alle Menschen.

Deshalb ist eine Präsenz im öffentlichen Raum aus unserer Sicht auch heute wichtig, um auf die Wahl und die eigenen Themen und Personen aufmerksam zu machen. Deshalb haben wir in der vergangenen Woche Plakate aufgehängt.

Wichtig, um ins Gespräch zu kommen und Infomaterial zu verteilen, sind auch die traditionellen Infostände. So haben wir gestern in der Innenstadt von Hemer unseren ersten Infostand gehabt. Natürlich haben wir dafür ein eigenes Hygienekonzept erstellt. Neben klaren Vorgaben zur Desinfektion wird auch darauf geachtet, dass die Ansprache der Bürgerinnen und Bürger mit besonderer Rücksicht auf gefährdete Risikogruppen erfolgt, dass wir dann eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten, dass Give-Aways und Informationsmaterial kontaktlos übergeben werden… Hier zum Beispiel mit Hilfe eines Federballschlägers.