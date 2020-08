Dies ist ein ausführliches Exklusiv-Interview mit Volker Schmidt, dem Landratskandidaten für den Märkischen Kreis.

Hier erzählt er einerseits wer er ist und was er kann und andererseits was er bereits alles für unsere Region erreichte und was er noch tun möchte, damit der Märkische Kreis und Hemer eine erfolgreiche Zukunft haben werden.

Aufgrund der Länge zunächst eine kurze Zusammenfassung

Volker Schmidt´s Wahlkampfslogan lautet "Kompetenz für den Kreis". Gemessen an seinem Werdegang, seinen bisherigen Erfolgen und seinen Plänen für den Märkischen Kreis passt dieser Slogan wie die Faust auf´s Auge. Vor allem im Gesundheitsbereich hat er viel Gutes bewirkt und als Leiter des Corona-Krisenstabs trägt er weiterhin dazu bei, dass sowohl der MK, als auch Hemer vergleichsweise verschont blieben und bleiben von Covid-19.

Als neuer Landrat konzentriert er sich auf das, was ein Landrat tatsächlich beeinflussen kann.

So würde er sich für einen verbesserten ÖPNV einsetzen, die Wirtschaftsförderung verstärken, die Berufskollegs zu digitalen Lernzentren weiterentwickeln, die Verwaltung weiter digitalisieren und vernetzen und sich dafür einsetzen, dass junge Mediziner/innen ins Kreisgebiet kommen und bleiben. Ihm ist wichtig, dass Senioren und Familien eine gute Gesundheitsversorgung und gute Bildungsstätten vorfinden und auch abseits des Autoverkehrs mobil bleiben können. Zu Hemer hat er sowohl beruflich, als auch als Hobby-Fotograf und Café-Liebhaber einen besonderen Bezug.

Das ganze Interview mit Landratskandidat Volker Schmidt:

Frage: Herr Schmidt, der Landrat ist quasi ein Oberbürgermeister. Ihm obliegt die Führung einer großen Verwaltungsbehörde mit 1300 Mitarbeitenden und zusätzlich 600 bei der Polizei. Die Kreisbehörde verantwortet zudem ein 9-stelliges Budget und ist in nahezu alle Themen eingebunden, die der öffentliche Dienst hergibt. Welche Qualifikation bringen Sie für den Posten als Landrat des Märkischen Kreises mit?

Schmidt: Es ist so: An der Spitze der Behörde steht der Landrat. Für diese Position kandidiere ich. Eine Stufe darunter gibt es sechs Fachbereiche und ich leite seit mehreren Jahren den größten Fachbereich, nämlich für "Gesundheit und Soziales".

Darunter fällt alles was mit Pflege und Gesundheit zutun hat, aber auch finanzielle und soziale Hilfen, BAföG, Veterinärwesen, Verbraucherschutz, der sozialpsychiatrischer Dienst und vieles mehr.

Zuvor arbeitete ich in unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen in den Bereichen Jugendamt, IT, Organisation und Personalbereich. Dadurch bin ich noch mit viel mehr Themen vertraut, als meine aktuelle Jobbezeichnung vermuten lässt.

Ich habe zutun in allen Städten des Märkischen Kreises und bin Mitglied in vielen überregionalen Gremien. Gerade im Gesundheitsbereich ist die Zusammenarbeit und Verständigung über Stadtgrenzen hinweg sehr wichtig. Ich kenne also das gesamte Kreisgebiet und auch Iserlohn sehr gut.

Durch die Begleitung aller bisherigen Landräte weiß ich zudem, wo die Arbeitsschwerpunkte liegen und worauf es ankommt.

Durch meine übrige, teilweise ehrenamtliche Arbeit, bin ich gut vernetzt, nah am Leben der Bürger und Bürgerinnen und besitze einen sehr guten Einblick in die Kommunal- und Landespolitik. So bin ich Präsident des Deutschen Roten-Kreuz-Kreisverbandes Altena-Lüdenscheid, Vorsitzender der Anonymen Drogenberatung (drobs), Kreisgeschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), Dozent in der Nachwuchsausbildung am Südwestfälischen Studieninstitut, Aufsichtsratsmitglied in den Gesellschaften der Märkischen Gesundheitsholding, Beiratsvorsitzender beim Jobcenter, Beiratsmitglied der JVA Iserlohn und übe verschiedene Tätigkeiten im Landkreistag NRW aus.

Frage: Wie würden Sie sich selbst charakterisieren? Welche Attribute beschreiben Sie als Person?

Schmidt: Ich bin ein sachorientierter Mensch, der ausgleichend und konsensorientiert ist. Ich will die Menschen mitnehmen und beteiligen. Es gilt „Betroffene zu Beteiligten“ zu machen. Ich bezeichne mich als offen, ehrlich, tolerant und den Menschen zugewandt. Dies beinhaltet auch, dass ich mein Verhalten reflektiere und gerne dazulernen und mich verbessere. Ich habe in meiner Karriere gelernt Verantwortung zu tragen, Entscheidungen zu treffen und sehe grundsätzlich optimistisch in die Zukunft.

-> Weiteres zum Privatmann Schmidt findet sich hier, Link: Biografie Volker Schmidt

Frage: Was haben Sie bisher für den Kreis getan und woran haben Sie mitgewirkt? Wie hat der MK und damit ja auch Hemer von Ihnen profitiert?

Schmidt: In der aktuellen Corona-Pandemie bin ich als Krisenstabsleiter in der Verantwortung. Hier ist mir wichtig anzuführen, dass wir hier in einem tollen Team zusammenarbeiten und unsergänzen. Diese Arbeiten haben durch die aktuell steigenden Fallzahlen wieder zugenommen und sind äußerst arbeitsintensiv. Durch die Ermittlung von Kontaktpersonen und die Testungen bei Verdachtsfällen soll das Infektionsgeschehen eingedämmt werden. An dieser Stelle hat sich gezeigt, wie wichtig eine leistungsfähige Verwaltung ist. Nach dem Motto „Gute Verwaltung ist stark – Hand in Hand mit den Menschen im Kreis“ will ich dafür sorgen, dass dies im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger so bleibt.

Im „normalen Arbeitsgeschäft“ steht der Sozialbereich im Fokus. Hier werden die meisten Haushaltsmittel verausgabt, z. B. für Mietkosten der Arbeitslosengeld II-Empfänger oder die Sozialhilfe bei der stationären Pflege. Hier haben wir unter meiner Regie einen Bereich Gesundheits- und Pflegeplanung eingerichtet. Wir haben Ideen und bereits praktische Instrumente entwickelt, wie wir z. B. dem Fachkräftemangel entgegenwirken (Gründung eines Vereins „Zukunft der Pflege“ und vergeben erfolgreich Medizinstipendien, so dass junge Ärzte und Ärztinnen in der Region bleiben). Ebenso bauen wir die Vernetzung aus (Errichtung von Demenz- und Palliativnetzwerken, Ausbau der Pflegeberatung) und treiben die Digitalisierung in der medizinischen Versorgung voran (z.B. durch Video-Sprechstunden).

Frage: Was möchten Sie als neuer Landrat für den Märkischen Kreis erreichen?

Schmidt: Ob für Hemer oder für den MK als Solches: Wir sind eine Industrieregion im Grünen mit guten Lebens- und Arbeitsbedingungen. Dies soll so fortbestehen und dazu setze ich Schwerpunkte, die ich gemeinsam mit den Menschen vor Ort angehen will.

1. Ich will unsere Wirtschaftsförderung stärken und unsere Berufskollegs zu digitalen Lernzentren ausbauen. Zusammen mit der FH Südwestfalen und der Uni Siegen wollen wir die Forschung und Entwicklung im Sinne neuer Arbeitsplätze vorantreiben.

2. Bus- und Bahnverbindungen verbessern. Geringere Preise, dichtere Taktungen, neue Angebotsformen und mehr Klimaschutz sind mein Ziel. In unserer MVG haben wir hier beste Voraussetzungen. Wir brauchen dafür mehr Geld. Dazu müssen wir mit unseren Städten einen Konsens finden.

3. Im stationären Bereich die wohnortnahe Grundversorgung erhalten. Mit dem Klinikum Lüdenscheid haben wir ein Haus der Maximalversorgung im Eigentum des Märkischen Kreises und einer der größten Arbeitgeber im Kreis. Mein Anliegen ist, eine Privatisierung auch in den nächsten Jahren zu verhindern. Nur dann hat der Märkische Kreis eine gewisse Steuerungsmöglichkeit. Davon abgesehen: Den Hemeranern wünsche ich, dass ihre Kliniken noch lange erhalten bleiben können. Alle drei sind auch für die umliegenden Städte wichtig und das dortige Personal leistet gute Arbeit.

Im ambulanten Bereich will ich durch die Funktion eines „Ärztekümmerers“ dafür sorgen, vermehrt junge Ärztinnen und Ärzte für unseren schönen Landkreis zu gewinnen. Das oben angesprochene Mediziner-Stipendium wirkt bereits erfolgreich.

4. Fachkräfte gewinnen und halten durch bessere Vermarktung unserer Region. Dabei ist mir wichtig, dass wir gemeinsam mit den Landkreisen in Olpe, Hochsauerland, Soest und Siegen-Wittgenstein als Region Südwestfalen auftreten. Nur in dieser Konstellation werden wir auch wahrgenommen und können Fördermittel von Bund und Land in unsere Kreise lenken, wie mit der anstehenden Regionale 2025.

Mit mir als neuer Landrat bleibt auch das Betreuungsangebot/Bildungswesen und das Kulturangebot einer meiner Schwerpunkte.

5. Interkommunal zusammenarbeiten. Wir brauchen auch in Zukunft leistungsfähige Verwaltungen, die ebenfalls mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Durch die Digitalisierung und Zusammenarbeit zwischen Städten und Gemeinden können wir hier Synergien schaffen. Da ich selbst, wie zu Anfang des Interviews angesprochen, Dozent bin, arbeite ich viel mit dem Verwaltungsnachwuchs zusammen. Wir werden die Digitalisierung der Verwaltung weiter vorantreiben.

Frage: Der MK ist auch eine Naturregion und Klimaschutz bleibt trotz Corona ein wichtiges Thema. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Schmidt: Der Klimawandel ist da, keine Frage. Wichtig ist für mich Klimaschutz mit den Menschen zu machen, nicht gegen sie. Wir sind im Märkischen Kreis eine Industrieregion im Grünen mit über 50 Prozent Waldfläche und müssen eine grüne Industrieregion werden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die CO2-Belastung durch den Autoverkehr verringert wird. Dazu will ich das Angebot des ÖPNVs verbessern und den Fahrradwegeausbau unterstützen. Mit einer stärkeren Wirtschaftsförderung möchte ich insbesondere kleinen und mittleren Firmen helfen, regenerative Energien einzusetzen und energiesparend zu arbeiten. Dazu gilt es auch, entsprechende Fördermittel zu beantragen. Dies gilt auch für unseren Wald bzw. die Waldbesitzer. Der Wald ist für uns sehr wichtig, aber leider in Gefahr. Wo es mir immer möglich ist, setze ich mich als neuer Landrat dafür ein, dass es dem Wald zu unser aller Wohle besser geht.

Frage: Sie arbeiten und leben ja hauptsächlich in Lüdenscheid, doch wie sehr kennen Sie Hemer?

Schmidt: In Hemer verfügt der Märkische Kreis über eine Nebenstelle in der Breddstraße mit dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst und dem Sozialpsychiatrischen Dienst. Eine weitere Einrichtung ist die Regenbogenschule als Förderschule.

Am Sauerlandpark ist auch der Stalag-Gedenkraum eingerichtet, der an ein Kriegsgefangenlager erinnert. Hier war ich bereits mehrfach als Kreisgeschäftsführer des VDK vor Ort.

Der Sauerlandpark selbst stellt natürlich eine besondere Attraktion dar, auch Jahre nach der Landesgartenschau. Der Aufstieg und die Aussicht vom Jübergturm sind beeindruckend. Eigentlich wollte ich einmal am „Hemeraner Treppenlauf“ teilnehmen, vielleicht klappt es demnächst einmal. Bei manchen Veranstaltungen im Grohe-Forum war ich zugegen.

Als Café-Liebhaber kenne ich natürlich Café Poggel und Café Heermann gut.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt.

Schmidt: Gerne