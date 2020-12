HEMER. Vom 7. bis zum 23. Dezember hängen im Rathaus die ersten Entwürfe zur Erweiterung des Gewerbeparks Deilinghofen öffentlich aus. Auch online können sich die Bürger informieren.

Derzeit wird der Bebauungsplan „Gewerbepark Deilinghofen“ aufgestellt, der die ehemals militärisch geprägte Fläche, die heute Standort der Kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung (KEA) ist und zur temporären Aufnahme von Flüchtlingen dient, in ein Gewerbegebiet umwandeln wird. Rechtlich ist es dafür notwendig, parallel den Flächennutzungsplan der Stadt Hemer zu ändern. Die bisher dargestellte „Sonderbaufläche“ soll mit der 56. Änderung in eine „Gewerbliche Baufläche“ geändert werden.

Den Bürgern wird nun frühzeitig die Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen sowie die voraussichtlichen Auswirkungen zu informieren und diese zu erörtern. Der Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bittet aufgrund der Corona-Maßnahmen darum, insbesondere das Onlineangebot der Stadtverwaltung in Anspruch zu nehmen und die Planunterlagen von der städtischen Homepage herunterzuladen (www.hemer.de/beteiligung).

Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen insbesondere schriftlich (an Stadt Hemer, Hademareplatz 44, FD 611, 58675 Hemer), zur Niederschrift oder per E-Mail (an c.goesser@hemer.de) vorgebracht werden. Ergänzend besteht die Möglichkeit der onlinegestützten Stellungnahme über das Internetportal der Stadt Hemer (www.hemer.de/beteiligung).

Einsicht in die Planunterlagen kann während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 7. Etage im Flur vor Zimmer 702 genommen werden. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist für eine Erörterung der Planungen mit den Mitarbeitern/-innen des Fachdienstes eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 02372/551-324 oder -345 unbedingt erforderlich.

Nach dem gleichen Verfahren läuft seit Freitag, 4. Dezember, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für das Bebauungsplanverfahren für das Grundstück des ehemaligen „Hauses Bollweg“ (Ecke Hauptstraße / An der Steinert). Der Investor des Innenstadtgrundstücks hatte das Gebäude Anfang des Jahres abgerissen und die Stadtverwaltung mit einer Entwurfsplanung für ein Wohn- und Geschäftshaus kontaktiert. Auf Grundlage dessen hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 1. Dezember die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen.