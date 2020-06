Die Stadt Hemer lässt derzeit ein kommunales Wirtschaftswegekonzept erstellen. Mit den Leistungen wurde die Ge-Komm GmbH / Gesellschaft für kommunale Infrastruktur aus dem Osnabrücker Land beauftragt. Alle Bürger erhalten ab sofort die Möglichkeit, bei diesem Zukunfts-Projekt mitzuwirken und sich einzubringen. Dafür wurde ein Online-Bürgerdialog-Portal der Ge-Komm GmbH eingerichtet. Das Portal wird am Montag, 29. Juni, freigeschaltet.

Um den Bürgerdialog anbieten zu können, waren speziell ausgestattete Fahrzeuge der Ge-Komm GmbH auf den Wegen in Hemer unterwegs. Der Einsatz der geländetauglichen Allradfahrzeuge war notwendig, um alle Wegeabschnitte lückenlos bereisen zu können.

Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sind in den letzten Jahren größer, breiter und schwerer geworden. Auch dadurch stoßen die Wirtschaftswege vielerorts an die Grenzen der Nutzungsmöglichkeit. Zudem werden Wege heute auch von zahlreichen weiteren Nutzergruppen (Freizeit, Tourismus, Erholung, Fahrzeuge der Daseinsvorsorge, Produktion erneuerbarer Energien etc.) genutzt. Somit unterliegen viele Wege einer so genannten Multifunktionalität mit unterschiedlichen Interessen und Anforderungen.

Im Zuge der Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes werden die Wirtschaftswege in Kategorien eingeteilt und entsprechend ihrer Bedeutung, Nutzung und Frequentierung zugeordnet. Dabei geht es im ersten Schritt um die Abbildung der derzeitigen Situation (IST). In einem weiteren Schritt erfolgt dann – auch mittels Bürgerbeteiligung – die perspektivische Festlegung der zukünftigen Kategorien (SOLL).

Ausblick auf 20 bis 25 Jahre

Das Konzept in der Stadt Hemer soll einen Ausblick auf die nächsten 20 bis 25 Jahre geben, wobei es permanent an sich ändernde Gegebenheiten angepasst werden muss.

Das Land NRW fördert die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes mit 75 Prozent der Gesamtkosten. Die Mittel entstammen dem NRW-Programm „Ländlicher Raum 2014-2020“ aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER). Auf Grundlage des abgeschlossenen Konzeptes als Handlungsempfehlung besteht für Hemer die Möglichkeit, im Rahmen der Förderrichtlinie (FöRL) Wirtschaftswege Fördermittel für die Modernisierung der Wirtschaftswege zu beantragen.

Bürgerbeteiligung

- In den nächsten Wochen bis zum 14. August können unter www.wirtschaftswegekonzept.de Kommentare abgegeben werden. Zur Nutzung des Beteiligungs-Portals müssen die Bürger sich einmalig registrieren. Der Projektzugang lautet „Hemer“.

- Für Rückfragen steht Albrecht Buscher, Leiter des Fachdienstes Verkehrsplanung und Straßenbau (Tel. 02372/551335 oder per E-Mail unter a.buscher@hemer.de) zur Verfügung.