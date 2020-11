Einen Parteitag unter besonderen Bedingungen erlebten die Mitglieder der Freien Demokraten im Märkischen Kreis sowie aus Olpe am Freitag, den 30.10.2020, in der Ebbehalle in Meinerzhagen-Valbert. Dabei standen die Wahlversammlungen zur Aufstellung der Kandidaten zur Bundestagswahl 2021 in den Wahlkreisen Olpe/Märkischer Kreis I (Nr. 149) und für den Wahlkreis Märkischer Kreis II (Nr. 150) auf der Tagesordnung.

Im Vorfeld war vom gastgebenden Ortsverband Meinerzhagen in enger Abstimmung mit der Stadt Meinerzhagen ein Hygienekonzept erarbeitet worden. So verteilten sich schließlich die FDP-Mitglieder in der großen und gut durchlüfteten Halle, saßen auf nachverfolgbaren Plätzen, trugen ständig Mund-Nase-Bedeckung und hielten Abstand.

Begonnen wurde vom Versammlungsleiter und Kreisvorsitzenden Arne Hermann Stopsack mit dem Wahlkreis Märkischer Kreis I (Nr. 149), der den Kreis Olpe und die Kommunen Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle aus dem Märkischen Kreis umfasst.

Als vom Vorstand Märkischer Kreis und Olpe vorgeschlagener Kandidat stellte sich der heimische Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel erneut zur Wahl. In seiner Vorstellungsrede kam er auf seine erste Kandidatur 2009 zu sprechen. Damals hatte er auch in Valbert seinen Wahlkampf gestartet. Als arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Generalsekretär der Landespartei gab Vogel den Anwesenden einen Überblick über aktuelle, vor allem bundespolitische, Themen. Modernisierungsbedarf sah Vogel besonders auch auf dem Gebiet des Arbeitsrechts. Dieses müsse an die Anforderungen von Homeoffice angepasst werden, müsse flexibel bleiben und nicht wieder zu Überregulierungen führen. Neben diesen, vor allem durch Corona geprägten, politischen Akzenten setzt Johannes Vogel darauf, dass für die Zeit nach der ersehnten Rückkehr zur Normalität eine große gesellschaftliche Debatte geführt werde, in der es darum gehe, liberale Positionen zu vertreten. Trotz der gegenwärtig nicht zufriedenstellenden Umfragewerte sieht er Potential, dass die FDP dauerhaft eine zweistellige mittelgroße Partei werde. Er möchte dabei die Stimme aus dem Sauerland sein und wolle sich in Berlin besonders für den südwestfälischen Wirtschaftsstandort stark machen.

Johannes Vogel wurde vom Parteitag in geheimer Abstimmung ohne Gegenstimme gewählt, bedankte sich bei den Mitgliedern und versprach einen engagierten Wahlkampf, auch in der heimischen Region.

Für den Wahlkreis Märkischer Kreis II (Nr. 150), der die Kommunen Altena, Balve, Hemer, Iserlohn, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl umfasst, kandidierte, wie bereits in den Jahren 2002 und 2005, Jochen Lipproß. Der 63jährige wohnt in Hemer, ist Vater von vier erwachsenen Kindern.

Als leitender Angestellte bei einem großen Unternehmen in der Region sieht sich als Gegenentwurf zum Typus des Berufspolitikers, dessen Lebenslauf ganz auf das Mandat in Berlin abzielt. Er möchte vielmehr seine Berufspraxis und langjährigen Erfahrungen einbringen und dazu beitragen, dass Regelungen weniger bürokratisch und besser aufeinander abgestimmt sind. Praxis in der Bundespolitik hat Jochen Lipproß dennoch vorzuweisen. Als Vorsitzender des Bundesverbandes der Biomassewirtschaft ist er mit den Abläufen im Bundestag und den Ministerien vertraut. So verwundert es nicht, dass der Liberale vor dem Parteitag insbesondere seine Kompetenz auf dem Gebiet der Umweltgesetzgebung hervorhob, wo er für weniger Ideologie und mehr Marktanreize warb. Ein weiteres Anliegen ist ihm eine stringente Bildungspolitik auf allen Ebenen, die allen Schülerinnen und Schülern differenziert entsprechende Förderung zukommen lässt und so Lebenschancen ermöglicht.

Jochen Lipproß wurde ebenfalls ohne Gegenstimme vom Parteitag gewählt und sagte zu, im ganzen Wahlkreis Präsenz zu zeigen.

Im Anschluss wurden im Rahmen von außerordentlichen Parteitagen die Delegierten der Kreisverbände Märkischer Kreis und Olpe für die Landeswahlversammlung zur Aufstellung der NRW-Reserveliste zur Bundestagswahl gewählt.