Die FDP in Hemer trauert um Manuel Lopez Monrobé.

Manuel Lopez Monrobé verstarb am 19. Februar nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von nur 56 Jahren. Unser tiefes Mitgefühlt gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.

Manuel Lopez Monrobé trat am 4. Juli 2018 in die FDP ein. Nachdem er schon 2018 in den Ortsvorstand kooptiert wurde, wählten ihn die Parteimitglieder Anfang 2020 zum stellvertretenden Vorsitzenden in Hemer. Bei der Kommunalwahl im September 2020 führte er in seinem Wahlkreis einen besonders aktiven Wahlkampf und erzielte ein hervorragendes Ergebnis.

In der Fraktion engagierte er sich vor allem im Bereich Kinder- und Jugendpolitik. Nach der Kommunalwahl wurde er deshalb für die FDP-Fraktion zum Mitglied im Kinder- und Jugendhilfeausschuss und Stellvertreter im Schulausschuss gewählt.

Mit seiner optimistischen und lebensfrohen Art war er ein allseits geschätzter Parteifreund, der so gut wie jede Veranstaltung der FDP in Hemer besuchte und bereicherte. Darüber hinaus nahm er für Partei und Fraktion zahlreiche Termine in Hemer wahr und hatte ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Wir werden ihn nie vergessen!