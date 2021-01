Am Freitag, 18. Dezember 2020, hat der Landschaftsausschuss in Münster die endgültige Zusammensetzung der 15. Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) festgestellt. Die Zusammensetzung der Landschaftsversammlung beruht auf dem Ergebnis der Kommunalwahl in NRW am 13. September 2020. Dabei werden die Stimmen in den 9 kreisfreien Städten und den 18 Landkreisen berücksichtigt. Von den nunmehr 125 Abgeordneten des „Westfalenparlaments“ gehören 45 der CDU, 34 der SPD, 24 den Grünen, 6 der AfD, 5 der Linken sowie 1 der „Partei“ an. Auf die FDP entfallen 7, auf die Freien Wähler (FW) 3 Sitze.

Die FDP und die Freien Wähler kamen jetzt in Münster zur konstituierenden Fraktionssitzung zusammen. Dabei wurde einstimmig beschlossen, die seit 3 Wahlperioden bestehende Fraktionsgemeinschaft der FDP-FW-Fraktion fortzusetzen.

Zum Fraktionsvorsitzenden wurde erneut der Freie Demokrat Arne Hermann Stopsack (Hemer) gewählt. Die Funktion des Ersten Stellvertreters hat mit Dr. Thomas Reinbold ein Freier Wähler aus Dortmund inne. „Gemeinsam haben Freie Demokraten und Freie Wähler in den vergangenen 16 Jahren in und für Westfalen-Lippe äußerst harmonisch und produktiv zusammengearbeitet. Diese Partnerschaft möchten wir fortsetzen und als FDP-FW-Fraktion im LWL einen engen Dialog mit unseren Kreisen, kreisfreien Städten und politischen Akteuren vor Ort pflegen,“ so Stopsack und Dr. Reinbold. „Wir freuen uns, dass wir zusammen jetzt 3 Mandate mehr haben und in der 10-köpfigen Fraktion nun 4 Frauen vertreten sind. Außerdem ist die Fraktion „jünger“ geworden“.

Marion Lendermann (Laer) sowie Philip Schmidtke-Mönkediek (Dortmund) als weitere stellvertretende Vorsitzende sowie Berit Seidel (Rheda-Wiedenbrück) als Finanzbeauftragte gehören ebenfalls dem Fraktionsvorstand an. Kai Abruszat (Stemwede) wurde außerdem für weitere Funktionen nominiert. Alexander Arens (Geseke), Dagmar Brockmann (Everswinkel), Siegbert May (Werl) sowie Susanne Mittag (Langenberg) komplettieren die FDP-FW-Fraktion.

Wenn die neue Landschaftsversammlung am 21. Januar 2021 das erste Mal zusammenkommt, werden auch noch sachkundige Bürgerinnen und Bürger dazu kommen, die in den Ausschüssen die politische Arbeit unterstützen.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit mehr als 17.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 18 Museen, zwei Besucherzentren und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Für diese Aufgaben beschließt die Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe einen Etat, der bei gut 3,5 Mrd. Euro pro Jahr liegt. Die dafür erforderlichen Einnahmen stammen zu großen Teilen aus der Landschaftsumlage, die von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen wird.