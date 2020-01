Der Hemeraner Fraktionsvorsitzende Arne Hermann Stopsack hat seine Bürgermeisterkandidatur in der rheinischen Gemeinde Eitorf zurückgezogen. Nachfolgend seine persönliche Stellungnahme:

Als Nachfolger von Eitorfs Bürgermeister Dr. Rüdiger Storch vorgesehen

„Im letzten Juni hatte mich die FDP in Eitorf gebeten, bei der Kommunalwahl im September 2020 als FDP-Kandidat für die Nachfolge von Dr. Rüdiger Storch als Bürgermeister zu kandidieren. Die einstimmige Nominierung hat mich sehr geehrt. Darum bin ich auch in den vergangenen Monaten in Eitorf regelmäßig präsent gewesen. Allerdings haben sich in den letzten Wochen die Rahmenbedingungen in Hemer, aber auch in Eitorf, erheblich geändert. Etliche zusätzliche Projekte und Aufgaben werden mich in den nächsten Monaten in der heimischen Region zeitlich erheblich beanspruchen.

Voller Einsatz und Präsenz vor Ort nicht zu leisten

Ein eigener Bürgermeisterwahlkampf erfordert jedoch besonderen Einsatz und Präsenz vor Ort, erst recht in der heißen Phase. Ich musste mir eingestehen, dass ich unter den neuen Voraussetzungen diesen vollen Einsatz und diese Präsenz in Eitorf nicht werde leisten können. Es ist eine Frage der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sowie des Respektes vor den Eitorfer Wählerinnen und Wählern, eine solche Aufgabe nur dann zu übernehmen, wenn man sie mit vollem Einsatz wahrnehmen kann. Nach intensiven und offenen Gesprächen mit der Eitorfer FDP-Vorsitzenden Renate Kemmler und dem aktuellen Bürgermeister Dr. Rüdiger Storch sind wir deshalb gemeinsam schweren Herzens zu dem Entschluss gekommen, dass ich auf die angebotene Kandidatur verzichte. Die Kollegen in Eitorf bedauern diese Entscheidung, können die Gründe aber gut nachvollziehen.

Somit werde ich politisch auch nach der Kommunalwahl im September 2020 in und für Hemer aktiv sein und meine Energie sowie meine Ideen in der FDP-Fraktion im Rat einbringen.“

Hemers FDP-Ortsvereinsvorsitzende Andrea Lipproß mit einem weinenden und einem lachenden Auge

„Ich traue meinem langjährigen Rats- und Parteikollegen Arne Hermann Stopsack diese Aufgabe zu und hätte ihm eine erfolgreiche Bürgermeisterwahl herzlich gegönnt. Darum kann ich gut verstehen, dass die FDPler in Eitorf seine Entscheidung sehr bedauern, obwohl sie seine Beweggründe gut nachvollziehen konnten. Aus Sicht der Hemeraner FDP und der Politik in Hemer freue ich mich allerdings sehr, dass Arne Hermann Stopsack uns erhalten bleibt. Gerade im Wahlkampf und dann nach der Kommunalwahl ist er für die FDP in Hemer ein „politisches Schwergewicht“, auf das wir ungern verzichtet hätten!“