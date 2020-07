Eigentlich waren die Kreiswahlversammlung und der Kreisparteitag der FDP im Märkischen Kreis für Ende März terminiert, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Jetzt konnten diese unter strengen Hygienebedingungen im Saal Hohe Steinert in Lüdenscheid stattfinden.

Bei der Kreiswahlversammlung wurden die FDP-Kandidaten für die 32 Wahlbezirke des Märkischen Kreises gewählt. Für sieben Iserlohner Bezirke wurden bestimmt: Detlef Köpke (1), Markus Munkenbeck (2), Dr. Bernd Dresp (3), Katja Siwek (4), Isabel Kamp (5), Nils Koschinsky (6) und Martina Stenger (7). Für die drei Hemeraner Kreiswahlbezirke wurden als Kandidaten gewählt: Arne Hermann Stopsack (12), Andrea Lipproß (13) und Eva Thielen (14). Bereits Ende vergangenen Jahres hatten die Freien Demokraten MK die Reserveliste für die Kreistagwahl bestimmt. Diese wird vom aktuellen Fraktionsvorsitzenden Axel Hoffmann (Schalksmühle) und der Fraktionsgeschäftsführerin Martina Stenger (Iserlohn) angeführt, auf dem Listenplatz 3 ist Dominik Petereit aus Lüdenscheid. Mit dem Listenplatz 4 hat auch Eva Thielen aus Hemer gute Chancen dem neuen Kreistag anzugehören.

Bei der Wahl im September treten die Freien Demokraten auch mit einer eigenen Bewerberin für das Amt des Landrates an. Landtagsvizepräsidentin Angela Freimuth wurde dazu schon im Vorjahr gewählt und stimmte die Delegierten auf die anstehende Kommunalwahl ein.

Beim Kreisparteitag stand die Wahl des neuen Kreisvorstandes im Mittelpunkt der Tagesordnung. Dabei musste die Funktion den Kreisvorsitzenden neu besetzt werden. Die Mitglieder der FDP wählten Arne Hermann Stopsack zum neuen Kreisvorsitzenden. Der 48jährige Hemeraner ist seit 1990 Mitglied der FDP und seitdem auf vielen Ebenen unterwegs. Neben seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender in Hemer ist Stopsack auch seit vielen Jahren Mitglied im Westfalenparlament des LWL und dort seit 2017 Vorsitzender der FDP-FW-Fraktion.

Ihm zur Seite steht Eva Thielen als Stellvertreterin. Der Iserlohner Thomas Stenger wurde erneut zum Schatzmeister gewählt. Monika Adolph (Menden), Armin Jung (Kierspe) und Alexander Lilienbeck (Werdohl) werden für die kommenden zwei Jahre als Beisitzer amtieren; als Fraktionsvorsitzender gehört Axel Hoffmann ebenfalls dem Vorstand an.