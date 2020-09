Am vergangenen Mittwoch hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Landtag erklärt, dass die Fortsetzung der Schulsozialarbeit nun feststeht, weil die Landesregierung Angebote und Beschäftigungsmöglichkeiten dauerhaft sichere „Nach vielen Jahren der Unsicherheit unter Rot Grün sorgt Schwarz Gelb nun für Sicherheit und Verlässlichkeit. Das ist eine gute Nachricht für die Chancengerechtigkeit in unserem Land und für die Schülerinnen und Schüler in Hemer und ihre Familien. Sie haben durch die Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit durch die Landesregierung nun die Gewissheit, dass sie sich weiter auf dieses wichtige Angebot verlassen können . Dafür hat sich die FDP in der Landesregierung mit großem Nachdruck eingesetzt erklärt FDP Fraktionsvorsitzender Arne Hermann Stopsack.

Die Entscheidung der Landesregierung bedeutet eine dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit durch Landesmittel. So wird die Sicherheit geschaffen, das bestehende, bisher bis Ende 2020 befristete Angebote aufrechterhalten werden können. „Diese wichtige Entscheidung der NRW Koalition und des Ministeriums für Schule und Bildung schafft nun Planungssicherheit. Das ist wichtig, damit der Fokus auch weiterhin voll auf die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern gerichtet sein kann . Gerade in den Corona Zeiten sind solche Entscheidungen für die Kommunen wichtig, weil uns das bildungspolitisch nützt und finanziell entlastet “, so Stopsack.