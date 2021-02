Aufgrund der Einschränkungen des Musikschulbetriebs durch die Regelungen des Lockdowns seit Mitte Dezember konnten einige Kurse in den vergangenen Monaten nicht stattfinden. Für die ersatzlos ausgefallenen Kurse der Musikalischen Früherziehung und der Eltern-Kind-Kurse, die teilweise ausgefallenen Trommelkurse und Chöre werden zurzeit Gebührenerstattungen vorbereitet.

Die seit heute, 22. Februar, geltende Coronaschutzverordnung sieht einige Lockerungen für die vereinzelte Wiederaufnahme von Unterrichten in Präsenz vor. Die Umsetzungsmöglichkeiten werden derzeit in der Musikschule der Stadt Hemer überprüft. Kurzfristig werden die Unterrichte vorerst online weitergeführt. Sobald es wieder Möglichkeiten im Präsenzformat gibt, werden sich die Lehrkräfte mit näheren Informationen bei den entsprechenden Familien melden.

Musik im Kita-Alltag

Die Kurse der Musikalischen Früherziehung in den städtischen Kindertagesstätten Sternenburg, Zaubergarten, Haus Kunterbunt, Räuberbande und Bärenbande werden Ende März auslaufen und nahtlos in das neue und für die Eltern gebührenfreie Konzept „Kita und Musikschule“ überführt. Ab April werden in diesem Angebot allen Kindern der beteiligten Kitas unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern musikalische Bildung und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Dieses neuartige Konzept setzt auf eine enge Verzahnung in der Zusammenarbeit zwischen der Musikschule und den Kitas, so dass die Arbeit der Musikschullehrkräfte im Kita-Alltag von den Erzieherinnen weitergeführt werden kann.

Rückfragen nimmt das Musikschulteam unter Tel. 02372/551-741 oder per E-Mail an n.reinecke@hemer.de entgegen.