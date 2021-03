Selten zuvor war ein Ortsparteitag der FDP-Hemer von solch gemischten Gefühlen geprägt: Auf der einen Seite die Trauer um den Verlust des stellvertretenden Vorsitzenden und engen Freundes Manuel Lopez Monrobé, auf der anderen Seite die Freude beim Rückblick auf das überdurchschnittliche Kommunalwahlergebnis der FDP in Hemer sowie die Zuversicht mit nunmehr drei Ratsmitgliedern noch stärker Impulse für die Weiterentwicklung der Stadt Hemer setzen zu können und mit Jochen Lipproß als Bundestagskandidaten für das nördliche Kreisgebiet in einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf zu ziehen.

Im Vorfeld des Ortsparteitags im Dorfgemeinschaftshaus in Ispei wurde ein detailliertes Hygienekonzept entwickelt, um die Präsenzveranstaltung so sicher wie möglich zu gestalten. So fanden 15 Parteimitglieder den Weg nach Ispei. Direkt im Eingangsbereich war ein von der Ortsvorsitzenden Andrea Lipproß liebevoll gestalteter Ort der Trauer mit einem Bild von Manuel Lopez Monrobé, einer weißen Rose und einer Kerze geschaffen worden, wo die Parteimitglieder innehalten, kondolieren und eine kleine Spende für die Familie hinterlegen konnten. Eine Schweigeminute direkt zu Beginn des Ortsparteitags rundete den würdevollen Rahmen für den Abschied von Manuel Lopez Monrobé ab.

In Ihrem Rechenschaftsbericht legte die Ortsvorsitzende Andrea Lipproß den Schwerpunkt auf die engagierte Arbeit aller Parteimitglieder im Jahr 2020, welches zunächst "normal" begonnen habe, aber seit dem Liberalen Bürgerstammtisch am 3. März 2020 von Corona gekennzeichnet gewesen sei. Die FDP-Hemer als Partei der Digitalisierung in Hemer sei den Einschränkungen mit Kreativität begegnet. So sei der Kontakt zu den Hemeraner Bürgern und Bürgerinnen insbesondere durch die Infostände mit strengem Hygienekonzept, den YouTube-Videos zur Kommunalwahl sowie die nahezu täglichen Informationen über die Aktivitäten von Partei und Fraktion bei Facebook nie abgerissen. Die Mitgliederentwicklung 2020 war mit einem Zuwachs um drei auf nunmehr 36 Mitglieder sehr erfreulich.

Schatzmeister Bernd Bohm berichtete im Anschluss über den soliden Kassenbestand der FDP-Hemer, welcher den erfolgreichen Kommunalwahlkampf 2020 begleitete. Die Kassenprüfer bestätigten ihm eine wirtschaftliche und übersichtliche Kassenführung und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstandes, was auch einstimmig geschah.

In seinem Rechenschaftsbericht stellte Fraktionsvorsitzender Arne Hermann Stopsack heraus, dass die Spitzenposition bei der Anzahl der eingebrachten Initiativen im Rat der Stadt Hemer das politische Engagement der FDP-Fraktion unterstreiche. Vier zentrale Fragen würden in der nächsten Zeit den Rat sowie die Verwaltung der Stadt Hemer beschäftigen: Wie kann die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöht werden? Wie entwickelt sich das Vereinsleben nach Corona? Wie entwickelt sich die lokale Wirtschaft nach Corona? Wie können Hemers Veraltungsprozesse im Hintergrund besser strukturiert werden? Diesen Fragen müsse man sich stets in drei Schritten nähern: Handlungsfelder erfassen, Lösungsvorschläge erarbeiten, alles in ein Gesamtkonzept einbetten.

Abschließend verdeutlichte Bundestagskandidat Jochen Lipproß seine Ziele für den Bundestagswahlkampf. Er wolle zu einem starken Ergebnis der FDP beitragen. Ihm sei es wichtig, dass der Begriff des Liberalismus positiv mit Initiative, Freiheit des Einzelnen sowie keiner staatlichen Bevormundung verbunden werde. Es sei zwar wichtig, dass der Staat klare Regeln festlege. Die Ausführung müsse aber dem freien Wettbewerb überlassen werden. Schließlich werde Jochen Lipproß im Bundestagswahlkampf ein wichtiges FDP-Thema aufgreifen: Die Verschlankung von Gesetzen und Regelwerken, damit diese kontrollierbar blieben und damit die Rechtssicherheit gewahrt sei.