Am 3. Februar fand in der Gaststätte „Stenner“ der Ortsparteitag 2020 der FDP-Hemer statt. Insgesamt 21 Mitglieder hatten den Weg nach Deilinghofen gefunden und erlebten einen harmonischen Parteitag mit Vorstandswahlen.

Zuerst standen die Rechenschaftsberichte auf der Tagesordnung:

Andrea Lipproß blickte auf das vergangene Jahr zurück, in dem die FDP in Hemer sehr aktiv gewesen sei. Dabei waren besonders die regelmäßigen Veranstaltungen wie Aschermittwoch, Ostereierverteilen, Herbsttageaktion oder die Bürgerstammtische im Fokus der Arbeit. Dazu gehören aber auch viele Gespräche, Kontakte und Besuche bei Veranstaltungen usw., um direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen, ihre Anliegen aufzunehmen und in die Arbeit der FDP einzubeziehen. Andrea Lipproß freute sich, dass zwei Neueintritte zu verzeichnen waren.

Sie dankte den Vorstandsmitgliedern, die in fünf Vorstandssitzungen und einer Klausurtagung die Arbeit der FDP-Hemer gemeinsam mit ihr organisiert haben. Aber auch auf höheren Ebenen, wie Kreis, Bezirk oder Land, waren Mitglieder der FDP-Hemer aktiv. Ein besonderer Dank galt deshalb Eva Thielen, die regionale Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl im Mai 2019 war, wo die FDP in Hemer auf 7,14% der Stimmen kam.

Als Wahlziel für die Kommunalwahl formulierte Andrea Lipproß: „1000+x Stimmen“.

Danach gab Björn Zappe als Schatzmeister einen erfreulichen Kassenstand bekannt und führte aus, dass die FDP in Hemer finanziell gut für die Kommunalwahl gerüstet sei.

Als Fraktionsvorsitzender legte Arne Hermann Stopsack seinen Rechenschaftsbericht ab, den er unter das Motto „Hemer braucht Tempo“ stellte. Dabei hob er sechs Themenfelder hervor, bei denen die FDP-Fraktion 2019 besonders aktiv war und 2020 sein will: 1. Planung; 2. Interkommunale Zusammenarbeit; 3. Digitalisierung; 4. Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit; 5. Kultur und Sauerlandpark; 6. Sparsame Verwaltung und Vermeidung von Steuererhöhungen.

Seit 12 Jahren ist Andrea Lipproß inzwischen Vorsitzende der FDP in Hemer und auch dieses Mal wurde sie ohne Gegenstimme erneut für zwei Jahre gewählt. Ihr zur Seite stehen als gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende Björn Zappe und Manuel Monrobé. Für die Finanzen ist nunmehr Schatzmeister Bernd Bohm zuständig, während Monika von Reppert als Schriftführerin wiedergewählt wurde. Beisitzer sind Peter Brand, Mircea Catoteanu, Dr. Gerd Rosenkranz, Kai Schröder sowie Herbert Schulte. Alle Vorstandsmitglieder wurden in geheimer Wahl mit großer Mehrheit oder sogar einstimmig gewählt.

Zwei Mitglieder schieden auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus: Eva Thielen will sich wegen der starken beruflichen Beanspruchung auf die Tätigkeit im Kreisvorstand fokussieren; Klaus Hoffmann will altersbedingt etwas kürzertreten. Beide werden jedoch weiterhin in der FDP-Fraktion mitarbeiten und der Partei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mit einem Blumengeschenk dankte Andrea Lipproß den beiden für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit.