Eine wilde Müllkippe wurde der Stadt Hemer am heutigen Mittwoch, 25. November, an der Lambergstraße im Bereich des ehemaligen Sportparks gemeldet. Die Stadtverwaltung hat intensive Recherchen aufgenommen, Anzeige erstattet und setzt eine Belohnung bis zu 1.000 Euro aus.



Sperrmüll, Farbreste, Trockenbauelemente, Unterputz-Spülkästen, Lebensmittel, Laubsäcke, Haushaltsgeräte, Schulranzen und Kartonagen sind nur wenige Beispiele dessen, was entsprechender Zeugenaussagen nach über Nacht dort abgelagert wurde. Christian Herrmann aus dem Bereich Abfallwirtschaft konnte beim Durchstöbern des Abfalls nur mit dem Kopf schütteln: „Eine ordnungsgemäße Entsorgung hätte grob überschlagen keine 20 Euro gekostet. So entstehen dem Steuerzahler Kosten in vierstelliger Höhe, die Umweltbelastung ist noch ein ganz anderes Thema.“ Den Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer hat er bereits mit dem Abtransport und der Entsorgung beauftragt.

Hinweise an die Polizei

Die Stadt Hemer musste feststellen, dass sich das Ausmaß wilder Müllkippen in den vergangenen Jahren in Häufung und Umfang gesteigert hat. Deshalb hat Bürgermeister Christian Schweitzer für den aktuellen Fall an der Lambergstraße eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen, ausgesetzt.

Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter Tel. 02372/90990 entgegen.