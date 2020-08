Die sechswöchige Sperrung der K 16 Geitbecke wird in der Nacht von Dienstag, 11. August, auf Mittwoch, 12 August, wie geplant aufgehoben. Die neue Asphaltdecke wurde vergangenen Freitag, 31. Juli, weitestgehend eingebaut. Am kommenden Montag, 10. August, erfolgt der Einbau der abschließenden Deckschicht.



Vor der Verkehrsfreigabe am Mittwoch müssen sowohl auf beiden Straßenseiten die Fugen im Bereich der neuen Entwässerungsrinne geschlossen werden als auch die Fahrbahnmarkierungen erfolgen.

Die Arbeiten zur Herstellung des neuen Gehweges inklusive der Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden noch ca. drei Wochen andauern. Dazu werden abschnittsweise halbseitige Sperrungen nötig, kündigt die Stadt Hemer an. Mittels mobiler Lichtsignalanlagen wird der Verkehr in der K 16 geregelt. Aufgrund der Bauarbeiten musste die alte Straßenbeleuchtung am heutigen Donnerstag, 6. August, außer Betrieb genommen werden.