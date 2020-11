"Wo steht das?", bekommt man als Gast zu hören, wenn man im Außenbereich der Eisdiele Venezia in Hemer sitzt und einen durchfahrenden Radfahrer bittet doch abzusteigen und zu schieben.

Es sind nicht nur Kinder, Schülerinnen und Schüler sondern auch Erwachsene, die sich in diesem Bereich nicht richtig verhalten. Hans-Jürgen Großmann, Sachkundiger Bürger der FDP Fraktion, ist häufiger Gast in der Eisdiele und vor allem bei schönem Wetter kam es schon öfter zu gefährlichen Situationen. Ratsfrau Andrea Lipproß ist für die FDP im Ausschuss Stadtplanung, Umwelt und Verkehr und hat sich die Situation genauer angeschaut. Es ist eindeutig, wenn man von der Sparkasse kommt. In einer Fußgängerzone muss man das Fahrrad schieben. Wenn man aber von Süden, vom Brunnen her kommt, sieht man kein Schild. Da alle Einbahnstraßen in diesem Bereich von Fahrradfahrern auch in Gegenrichtung befahren werden dürfen und alles gepflastert ist, müsste diese Stelle besser als Fußgängerzone kenntlich gemacht werden. So hat es die FDP-Fraktion nun beantragt, um zukünftig Gefährdungen in dem Bereich zu vermeiden. Das Radfahren in einer Fußgängerzone kann zwischen 15 € und 30 € Bußgeld kosten. Aber am besten wäre einfach gegenseitige Rücksichtnahme... immer absteigen und schieben, wo es eng wird!