Die Vergangenheit hat es uns deutlich gezeigt:

Wetterextreme – Hitze, Sturm, Überschwemmung, Starkregen, Blitz und Hagel stellen neue Anforderungen an unsere Gebäude. Aber wir sind nicht allem machtlos ausgeliefert, sondern haben die Möglichkeit; unser Zuhause durch geeignete Maßnahmen zu schützen.

In dem kostenlosen Online-Seminar „Das klimarobuste Haus - Schutz vor Extremwetter“ erfahren Hausbesitzer, was sie beachten sollten, um das Eigenheim wetterrobust, energiesparend und komfortabel zu gestalten und wie Sie so gleichzeitig das Klima schonen.

Birgit Stracke und Helge Pfingst geben außerdem Tipps, welche Maßnahmen bei einer ohnehin anstehenden Sanierung direkt mitgedacht werden können und verweisen auf aktuelle Förderprogramme des Bundes und des Landes NRW.

Der Vortrag findet am 21.10. von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter hemer.energie@verbraucherzentrale.nrw oder die Homepage https://www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/iserlohn/veranstaltungen/959 möglich.