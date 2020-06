Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet am heutigen Dienstag, 30. Juni, zwei Neuinfektionen und eine wieder gesunde Person. Insgesamt 620 bestätigte Coronafälle seit Ende Februar. Acht Kommunen sind aktuell ohne Infizierte.

Aktuell 14 bestätigte Fälle

Die Zahl der aktuell Infizierten steigt im Vergleich zu gestern um eins auf 14 Fälle. Das Kreisgesundheitsamt meldet zwei Neuinfektionen – in Lüdenscheid und in Kierspe. In Balve zählt eine Person zu den wieder Genesenen: Insgesamt haben 575 Personen eine COVID-19-Erkrankung überstanden. Aktuell stehen 48 Männer und Frauen unter Quarantäne. Seit dem ersten Fall im Märkischen Kreis wurden 137 Infizierte stationär behandelt. 31 Personen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben. Acht der 15 Städte und Gemeinden sind momentan coronafrei: Altena, Herscheid, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg, Schalksmühle und Werdohl. Seit Ende Februar wurden 620 Coronafälle labor-technisch bestätigt.

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierte, 10 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

• Halver: 0 Infizierter, 32 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 5 Infizierte, 54 Gesunde, 3 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 2 Infizierter, 126 Gesunde, 21 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 1 Infizierter, 15 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 3 Infizierte, 92 Gesunde, 9 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 1 Infizierter, 33 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 1 Infizierter, 109 Gesunde, 3 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 0 Infizierte, 52 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 10 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

(Quelle: pmk)