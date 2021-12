Die Impfnachfrage hält an. Das mobile Team des Märkischen Kreises ist auch in der kommenden Woche mit dem Impfbus im Kreisgebiet unterwegs. Die Impfbusse machen Station in Lüdenscheid, Hemer, Altena, Meinerzhagen, Halver und Plettenberg.

Mit mobilen Impfungen des Märkischen Kreises, auch in dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bus, sind bislang 16.244 Impfungen erfolgt (Stand: 29. Dezember, 10 Uhr). Unter den Impfbus-Terminen in der nächsten Woche finden sich weiterhin auch Stationen mit wind- und wettergeschützten Wartemöglichkeiten.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischungsimpfungen für alle Personen ab 18 Jahren, deren vollständige SARS-CoV-2-Grundimmunisierung mindestens drei Monate her ist. Nur in Ausnahmefällen sind Impfungen vier Wochen nach der Zweitimpfung möglich. Die vier Wochen gelten ausschließlich "für immundefiziente Personen mit einer erwartbar verminderten Impfantwort". Ein Gespräch mit dem Impfarzt vor Ort ist in diesen Fällen erforderlich.

Hier die Stationen:

Lüdenscheid, Montag, 3. Januar von 10 bis 13 Uhr: Rathausplatz mit Überdachung

Hemer, Montag, 3. Januar von 10 bis 13 Uhr: Wochenmarktplatz, Hauptstraße 174

Altena, Dienstag, 4. Januar von 10 bis 13 Uhr: Parkhaus Stapel Center, Lenneuferstraße, mit Überdachung

Meinerzhagen, Donnerstag, 6. Januar von 13 bis 16 Uhr: Vorplatz Stadthalle, Otto Fuchs Platz, mit Wartezelten von der Feuerwehr

Halver, Freitag, 7. Januar von 10 bis 13 Uhr: Fachmarktzentrum, Tannenweg 1

Plettenberg, Freitag, 7. Januar von 10 bis 13 Uhr: Wochenmarkt, Im Wieden, mit Überdachung

Eine Terminübersicht und ein Überblick über die Impfstellen im Kreis mit den aktuell frei zugänglichen Impfangeboten sind im Internet aufgelistet.