Die Weihnachtsbaumabfuhr in Hemer findet im Jahr 2021 wie gewohnt an zwei Tagen statt, und zwar am Donnerstag, 7. Januar, sowie am Freitag, 8. Januar.

Dieses Mal orientiert sich die Abfuhr der Weihnachtsbäume, im Gegensatz zu den Vorjahren, an den Sperrgutrevieren. So werden alle Grundstücke, die in den Sperrgutrevieren eins bis vier liegen am 7. Januar angefahren, während die Bäume der Grundstücke in den Sperrgutrevieren fünf bis acht am 8. Januar abgeholt werden.

Weitere Informationen zur Weihnachtsbaumabfuhr gibt es im Abfallkalender, der auf der städtischen Website unter www.hemer.de zu finden ist.